El partido entre Atlético Nacional y Olimpia será transmitido en vivo y en directo en línea desde el Estadio Atanasio Girardot como parte de otra jornada de la Copa Libertadores 2023. El enfrentamiento es crucial para el equipo de los ‘Verdolagas’ y comenzará el martes a las 7:00 p.m. hora local y peruana. La transmisión estará disponible de forma gratuita en América Latina a través de ESPN, Pluto TV y Star Plus. En este artículo de Depor, proporcionamos una cobertura completa de los momentos más destacados, incluyendo estadísticas, goles, y tarjetas amarillas y rojas. Puedes encontrar los horarios y canales de televisión del partido aquí.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Atlético Nacional y Olimpia.

Atlético Nacional vs. Olimpia: la previa del partido por la Copa Libertadores (Video: @nacionaloficial)

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Olimpia?

El partido entre Atlético Nacional vs. Olimpia está programado para empezar a partir de las 7:00 de la noche en suelo colombiano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará también a las 7:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 9:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver Atlético Nacional vs. Olimpia?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Atlético Nacional vs. Olimpia a través de las señales de ESPN, Pluto Tv y Star Plus.

Atlético Nacional vs. Olimpia: posibles alineaciones

Atlético Nacional: K. Mier; E. Ocampo, C. Castro, C. Zapata, D. Banguero; Y. Candelo, S. Gómez, N. Deossa; B. Palacio, A. Gutierrez y J. Duque.

Olimpia: Juan Espínola; Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Iván Torres; Richard Ortíz, Marcos Gómez; Fernando Cardozo, Alejandro Silva, Hugo Fernández; Guillermo Paiva.

Atlético Nacional vs. Olimpia: Pronóstico

En esta oportunidad todo apunta que el equipo Olimpia son favoritos a quedarse con la victoria este martes cuando se encuentren con Atlético Nacional. ‘El Rey de Copas’ tiene grandes probabilidades de llevarse el encuentro, mientras que el equipo de Paulo Autori parecería estar lejos de significar un peligro para sus rivales de cara esta ronda por la Copa Libertadores 2023.

Partido Atlético Nacional Empate Olimpia Atlético Nacional vs. Olimpia 1.85 3.45 4.10





