Boca Juniors vs. Corinthians (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y Star Plus / 7:30 p.m.) chocan por la jornada 3 del Grupo E de la Copa Libertadores, este martes 26 de abril desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Sigue el minuto a minuto del partido por Depor.com.

Con los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula en la lista de convocados, Boca Juniors tendrá una dura prueba cuando visite a Corinthians en Sao Paulo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Neo Química Arena.

¿A qué hora se juega el Boca Juniors vs. Corinthians?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 27 de abril)

Boca Juniors vs. Corinthians: así llegan los equipos

En el Neo Química Arena, se encontrarán dos equipos que han sabido ganar la Copa Libertadores y que prometen dar un espectáculo. Son seis los títulos que tiene el ‘Xeneize’ en la historia del certamen, mientras que el ‘Timao’ ha gritado campeón en una ocasión.

Boca afronta este compromiso, motivado por la victoria (2-1) a costa de Central Córdoba en la liga argentina, aunque el rendimiento del cuadro azul y oro sigue siendo discutido.

En la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia debutó con una derrota (2-0) en su visita a Deportivo Cali y alcanzó su primera victoria en su siguiente presentación. Fue un 2-0 sobre Always Ready en La Bombonera.

Tras esos resultados, Boca tiene tres puntos y marcha en el segundo lugar. Eso sí, vale decir que los otros tres integrantes de la serie también tienen un partido ganado y uno perdido y están con el mismo puntaje.

El ‘Xeneize’ recupera para medirse con el ‘Timao’ al peruano Carlos Zambrano, ausente por lesión los últimos cinco cotejos. También está disponible Javier García, que seguirá en el arco ante la ausencia de Agustín Rossi.

Al frente estará Corinthians, que viene de ser goleado (3-0) por Palmeiras en el Brasileirao y que intentará hacer respetar la casa, para así quedarse con el triunfo ante su gente.

Boca Juniors vs. Corinthians: canales del partido y cómo ver por TV

El Boca Juniors vs. Corinthians será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Neo Quimica Arena y será transmitido para Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En España, la contienda se podrá ver por DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT.

Boca Juniors vs. Corinthians: historial de enfrentamientos

Corinthians 1-1 Boca Juniors | 2013 | Copa Libertadores

Boca Juniors 1-0 Corinthians | 2013 | Copa Libertadores

Corinthians 2-0 Boca Juniors | 2012 | Copa Libertadores

Boca Juniors 1-1 Corinthians | 2012 | Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Corinthians: probables alineaciones

Corinthians: Cássio, Fagner, Raul Gustavo, Gil, Fabio Santos, Maycon, Giuliano, Renato Augusto, Willian, Roger Guedes y Jo. DT: Vítor Pereira.

Boca Juniors: Javier García, Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Carlos Zambrano, Frank Fabra, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Óscar Romero, Juan Ramírez, Eduardo Salvio y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.





