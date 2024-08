Partido de pronóstico reservado en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2024. Peñarol vs. The Strongest EN VIVO chocarán este miércoles 14 de agosto a partir de las 7:00 p.m. (hora de Uruguay) / 6:00 p.m. (hora de Bolivia) con transmisión de ESPN para todo Latinoamérica o Disney+ en streaming. Peñarol viene de quedar segundo en su grupo con 12 unidades, siendo el segundo con más alto puntaje en esta posición solo por detrás de Talleres (que culminó con 13). Por su parte, The Strongest quedó en el primer lugar, por encima de Gremio. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto del partido.

ESPN EN VIVO transmite Peñarol vs. The Strongest GRATIS por Copa Libertadores 2024 (Video: Peñarol)