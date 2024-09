En Santiago, River vs. Colo Colo chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que se jugará en el Estadio Monumental David Arellano, está programado para iniciar a las 9:30 p.m. (horario en Argentina, 8:30 p.m. en Chile y 7:30 p.m en Perú). La transmisión para toda América Latina estará a cargo de ESPN y su plataforma streaming de Disney Plus. En territorio chileno se podrá ver por Chilevisión; mientras que en suelo argentino por las señales de FOX Sports y Telefe. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. El ‘Millonario’ llega a este partido tras golear 4-1 a Atlético Tucumán; mientras que el ‘Cacique’ llega a este duelo tras caer por 3-0 ante Magallanes. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo. No te lo puedes perder.

Atajada de Franco Armani en el reciente triunfo sobre Atlético Tucumán. (Video: River)