En Buenos Aires, River vs. Colo Colo chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que se jugará en el Estadio Más Monumental de Núñez, está programado para iniciar a las 9:30 p.m. (horario en Argentina, 8:30 p.m. en Chile y 7:30 p.m en Perú). La transmisión para toda América Latina estará a cargo de ESPN y su plataforma streaming de Disney Plus. En territorio chileno se podrá ver por Chilevisión; mientras que en suelo argentino por las señales de FOX Sports y Telefe. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. El ‘Millonario’ llega a la vuelta de la serie tras empatar 1-1 contra el ‘Cacique’ en Santiago, con ello tiene todo servido para definir la eliminatoria en casa ante los ‘albos’, que intentarán dar el golpe. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo. No te lo puedes perder.

River vs Colo Colo: los goles de la ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.(Copa Libertadores)





