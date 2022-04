Estudiantes vs. Vélez se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2022, este jueves 7 de abril desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y Fox Sports Argentina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor.

Los argentinos Estudiantes y Vélez protagonizarán uno de los choque más emocionantes de la primera semana de la ronda de grupos de la Copa Libertadores 2022. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¿A qué hora se juega el Estudiantes vs. Vélez?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (viernes 8 de abril)

Estudiantes vs. Vélez: canales del partido y cómo ver por TV

El Estudiantes vs. Vélez será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y será transmitido para Latinoamérica, por ESPN y Star+(Star Plus); en Argentina, vía Fox Sports Argentina; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports en español.

Estudiantes vs. Vélez: así llegan los equipos al juego de Copa Libertadores

El Grupo C lo completan el uruguayo Nacional y el brasileño Bragantino, que jugaron el miércoles en Bragancia Paulista.

Ganador del certamen en 1968, 1969, 1970 y 2009, Estudiantes regresa después de cuatro años a la Libertadores dispuesto a hacer valer el peso de su rica historia, y luego de haber atravesado dos etapas en las que eliminó sucesivamente a los chilenos Audax Italiano y Everton.

Del otro lado, Vélez accedió directamente a la ronda de grupos como el equipo que más puntos sumó a lo largo de 2021 en Argentina, aun cuando no le haya alcanzado para obtener ninguno de los tres torneos locales disputados.

Sin embargo, Vélez cumplió esa gran campaña con Mauricio Pellegrino como entrenador, pero los resultados le dieron la espalda este año, y el DT decidió alejarse del club tras la séptima fecha, antes del estreno en la Libertadores, cuando Vélez estaba último en la Zona 2 de la Copa de la Liga, con apenas un triunfo en siete encuentros.

En este contexto, el ‘Fortín’ será conducido en el debut por Julio Vaccari, que viene de lograr un tonificante triunfo sobre Lanús (3-1) el fin de semana pasado.

Estudiantes vs. Vélez: últimos enfrentamientos

Vélez 1-1 Estudiantes | Copa de la Liga Profesional | 2022

Estudiantes 1-0 Vélez | Liga Profesional de Fútbol | 2021

Vélez 2-3 Estudiantes | Copa de la Liga Profesional | 2020

Estudiantes 0-1 Vélez | Liga Profesional de Fútbol | 2019

Estudiantes 1-2 Vélez | Liga Profesional de Fútbol | 2019

Vélez 3-3 Estudiantes | Liga Profesional de Fútbol | 2018

Estudiantes 1-0 Vélez | Amistoso | 2017

Estudiantes 2-0 Vélez | Amistoso | 2017

Vélez 3-2 Estudiantes | Liga Profesional de Fútbol | 2017

Vélez 0-1 Estudiantes | Liga Profesional de Fútbol | 2015

Estudiantes vs. Vélez: probables alineaciones

Estudiantes: Mariano Andújar, Leonardo Godoy o Manuel Castro, Fabián Noguera, Jorge Morel, Agustín Rogel, Emmanuel Más, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Franco Zapiola, Gustavo Del Prete y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Vélez: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega, Joel Soñora, Santiago Cáseres, Máximo Perrone, Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Julio Vaccari.

Con información de AFP.





