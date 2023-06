River vs. The Strongest se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV), este martes 27 de junio, por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023, que se llevará a cabo en el Más Monumental de la Ciudad de Buenos Aires. El partido está programado para arrancar desde las 7:00 p.m. (horario peruano, a las 9:00 p.m. en territorio argentino) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí

River vs. The Strongest: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Esequiel Barco, Nacho Fernández; Lucas Beltrán.

Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Esequiel Barco, Nacho Fernández; Lucas Beltrán. The Strongest: Rodrigo Banegas; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Pablo Pedraza, Carlos Roca; José María Carrasco, Álvaro Quiroga; Eugenio Isnaldo, Michael Ortega, Jeyson Chura; Enrique Triverio.

River vs. The Strongest EN VIVO: presentación de Ricardo Formosinho como nuevo DT de 'El Tigre' previo al partido por Copa Libertadores (Video: The Strongest).