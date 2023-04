River vs. The Strongest se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 4 de abril por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido, que se disputará en el Estadio Hernando Siles (La Paz), está programado para iniciar desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador) y 7:00 p.m. (hora en Argentina, Chile y Uruguay). El encuentro será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

River vs. The Strongest: posibles alineaciones

River: Armani; Díaz, Díaz, Gonzáles, Casco; de la Cruz, Pérez, Aliendro; Fernández, Paradela, Beltrán.

The Strongest: Viscarra; Roca, Jusino, Castillo, Arrascaita; Quiroga, Ursino, Chura; Triverio, Flores, Arias.

Nacho Fernández anotó en el último triunfo de River por Liga Profesional. (Video: ESPN)