The Strongest vs. Atlético Paranaense se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2022, este jueves 14 de abril desde las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Tras empatar (1-1) con Libertad en su debut en la Copa Libertadores, The Strongest visitará a Atlético Paranaense, que igualó sin goles con Caracas en su estreno en la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en estadio Arena da Baixada.

¿A qué hora se juega el The Strongest vs. Atlético Paranaense?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (viernes 15 de abril)

The Strongest vs. Atlético Paranaense: canales del partido y cómo ver por TV

El The Strongest vs. Atlético Paranaense será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Arena da Baixada y será transmitido para Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus); en Argentina, vía Fox Sports Argentina, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español

The Strongest vs. Atlético Paranaense: así llegan los equipos

Si bien en la fecha 1 de la Copa Libertadores, el Paranaense rescató un punto, en el inicio del Brasileirao, el equipo de Curitiba cayó goleado el domingo por 4-0 en su visita al Sao Paulo y la derrota presionó la salida de Alberto Valentim y de su asistente técnico argentino Lucho González.

A menos de 24 horas de su partido por la Copa Libertadores, Paranaense oficializó este miércoles como entrenador a Fabio Carille, que dejó al Santos y fue campeón de la liga brasileña en 2017 con el también paulista Corinthians.

El portero Santos y el lateral Ábner, campeones con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, encabezan la nómina del Paranaense, donde están también los colombianos Nicolás Hernández y Luis Orejuela y el argentino Tomás Cuello.

Los uruguayos David Terans y Agustín Canobbio, los ecuatorianos Bryan García y John Mercado y los locales Thiago Heleno, Leo Cittadini y Vitinho son otros de los jugadores de experiencia internacional.

The Strongest, del técnico argentino Cristian Díaz, marcha en la tercera casilla de la Liga boliviana con 14 puntos, a solo 2 del sorprendente líder Atlético Palmaflor.

En la última jornada del Campeonato Boliviano, la octava, el conjunto ‘Tigre’ perdió por 1-0 en su visita al Aurora.

El atacante colombiano Jair Reinoso, de 36 años y uno de los máximos artilleros del fútbol boliviano en actividad, comanda la nutrida legión extranjera del equipo paceño, en la que aparece el experimentado defensa paraguayo Ismael Banegas, de 34 años.

The Strongest vs. Atlético Paranaense: probables alineaciones

The Strongest: Vizcarra, Wayar, Castillo, Banegas, Aponte, Saucedo, Calleros, Cascini, Vaca, Esparza y Triverio. DT: Cristian Leonel Diaz.

Atlético Paranaense: Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Halter, Abner, Hugo Moura, Cristian, Terans, Cuello, Cirino y Vitor Bueno. DT: Mauricio Souza.

Con información de EFE.





