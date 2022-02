The Strongest vs. Plaza Colonia (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y Star Plus / 7:30 p.m.) jugarán este martes 1 de marzo por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. El partido también será transmitido por Fox Sports, beIN Sports y Star+ para toda Latinoamérica. Sigue el minuto a minuto del partido por Depor.com.+

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del The Strongest vs. Plaza Colonia.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Hernando Siles de La Paz y el árbitro Jhon Alexander Ospina será el encargado de impartir justicia. En la ida, el cuadro uruguayo se impuso por 2-0, con un doblete de Juan Mascia, y la diferencia obligará al equipo boliviano a ganar por goleada para avanzar.

¿En qué canal ver partido The Strongest vs. Plaza Colonia?

Argentina : Star+, Fox Sports 2 Argentina

: Star+, Fox Sports 2 Argentina Bolivia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Chile : Star+

: Star+ Colombia : ESPN2, Star

: ESPN2, Star Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Estados Unidos : beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT

: beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: Star+, ESPN2

¿A qué hora ver partido The Strongest vs. Plaza Colonia?

Estados Unidos – 4.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 6.30 p. m. hora de Texas

Perú – 7.30 p. m.

Ecuador – 7.30 p. m.

Colombia – 7.30 p. m.

Estados Unidos – 7.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 8.30 p. m.

Venezuela – 8.30 p. m.

Uruguay – 9.30 p. m.

Paraguay – 9.30 p. m.

Argentina – 9.30 p. m.

Brasil – 9.30 p. m.

Chile – 9.30 p. m.

Inglaterra - 12.30 p. m. (miércoles 2 de marzo)

España – 1.30 a. m. (miércoles 2 de marzo)

Italia – 1.30 a. m. (miércoles 2 de marzo)

The Strongest inició la temporada a buen nivel en la Liga de Bolivia, aunque esta vez tuvo problemas para imitar el ritmo a nivel internacional. De los cuatro choques que disputó la institución a lo largo del 2022, solo obtuvo una derrota y fue en la Libertadores. Sin duda, el DT Cristian Díaz tendrá que corregir errores.

En las primeras dos fechas del campeonato doméstico, el ‘Tigre’ había ganado manteniendo el arco invicto, hasta que se topó con la U. de Sucre, rival con el que empató 1-1. Luego de ese cotejo, el equipo sumó otros dos encuentros sin dejar su portería en cero, lo que refleja un descenso en el aspecto defensivo.

Luis Demiquel e Ismael Benegas, quienes conforman la dupla de centrales, deberán recibir el apoyo del resto de sus compañeros, en especial para no encajar más goles, que complicaría la opción de remontar. Recordemos que esta vez las anotaciones de visita no cuentan, solo pesará la diferencia.

Por su parte, Plaza Colonia ha ido de menos a más este 2022. La institución perdió la Supercopa de Uruguay ante Peñarol (en prórroga) y después no hubo triunfos en dos jornadas de la liga ‘Charrúa’. Sin embargo, la plantilla fue tomando ritmo y encontró motivación con el 5-0 sobre Cerro Largo.

El entrenador Eduardo Espinel va sacando la mejor versión de sus dirigidos y no se confiará por el resultado de ida ante The Strongest, considerando que esta vez tendrá a la altura como un enemigo. No obstante, tampoco intentará defenderse todo el tiempo, dado que eso dificultaría la definición de la llave.

Derlis Mereles, Daniel Pedro Moura y Nicolás Dibble serán las principales armas de Plaza Colonia en ofensiva para buscar un gol que amplíe la ventaja en la serie. El liderazgo de Agustín Heredia en la zaga también será fundamental. Cabe mencionar que el ganador de esta fase enfrentará al vencedor del Bolívar vs. U. Católica de Ecuador en la tercera etapa de la Libertadores.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.