Estudiantes vs. Gremio se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 8 de junio por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores que se llevará a cabo en el Estadio Couto Pereira de Curitiba. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 de la noche (hora argentina y brasileña). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, FOX Sports y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Estudiantes vs. Gremio EN VIVO: el cuadro argentino se prepara para el duelo por Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)

Estudiantes vs. Gremio: alineaciones probables

Estudiantes : Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa; Tiago Palacios, Javier Correa y Edwuin Cetré.

: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa; Tiago Palacios, Javier Correa y Edwuin Cetré. Gremio: Agustín Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Fábio; Mathías Villasanti, Pepê, Everton Galdino; Franco Cristaldo, João Pedro Galvão y Yeferson Soteldo.