Barcelona SC vs. The Strongest se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, este miércoles 28 de abril desde las 9:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del duelo por Facebook Watch.

El ‘Ídolo’ arrancó con buen pie en el campeonato continental. El elenco comandado por el entrenador Fabián Bustos consiguió un enorme resultado en calidad de visitantes tras imponerse por 0-2 a Santos en Brasil.

Ahora, el ‘Torero’ tendrá la oportunidad de ratificar el excelente inicio jugando en casa. Los ecuatorianos deben aprovechar las circunstancias que rodean el compromiso, pues llegan en gran momento en el certamen local.

En la Serie A, Barcelona SC se ubica en el segundo lugar, detrás de Emelec (20 puntos). Además, el cuadro norteño llegará descansado porque el fin de semana anterior se suspendió la actividad como medida frente a la propagación del coronavirus.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. The Strongest por Copa Libertadores?

Fox Sports y Facebook Watch son las señales habilitadas para ver el partido de la Copa Libertadores que presentará a The Strongest en medio de una situación complicada tras confirmarse la sorpresiva salida del entrenador Alberto Illanes.

El DT fue echado después de caer contra Boca Juniors en la primera jornada del campeonato continental. El cuadro boliviano no pudo aprovechar la altura en la ciudad de La Paz para imponerse a los Xeneizes, que volvieron a casa con tres puntos.

Con Illanes, el equipo ganó tres partidos, empató uno, y lo dejó invicto y de líder en la liga, donde el pasado domingo derrotó por 4-1 a Municipal Vinto. Ahora, el conjunto atigrado será dirigido por el paraguayo Gustavo Florentin, que saldrá con solo dos entrenamientos.

The Strongest privilegia en su alineación a veteranos, como el portero Daniel Vaca, de 42 años; el defensa brasileño Fernando Martelli, de 35 años, el atacante Jair Reinoso, de 35, y uno de los pocos jóvenes que se destaca en el equipo, es el centrocampista Ramiro Vaca, con 21 años.

¿A qué hora se juega Barcelona SC vs. The Strongest por Copa Libertadores?

Perú – 9:00 p.m.

México – 9:00 p.m.

Colombia – 9:00 p.m.

Ecuador – 9:00 p.m.

Bolivia – 10:00 p.m.

Venezuela – 10:00 p.m.

Chile – 10:00 p.m.

Paraguay – 10:00 p.m.

Argentina – 11:00 p.m.

Uruguay – 11:00 p.m.

Brasil – 11:00 p.m.

España – 4:00 a.m. (29 de abril)

Barcelona SC vs. The Strongest: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Emmanuel Martínez, Michael Hoyos; Damián Díaz y Carlos Garcés.

The Strongest: Daniel Vaca; Jesús Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Martelli, José Sagredo; Diego Wayar, Willie Barbosa, Raúl Castro, Jeyson Chura; Jair Reinoso y Ramiro Vaca.

