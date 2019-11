El último martes, Lima fue protagonista en el mundo del fútbol. Y es que la capital peruana fue elegida como nueva sede de la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y el brasilero Flamengo (se jugará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes). Tras los hechos sociales que se han dado en Santiago de Chile, Conmebol - a través de su presidente Alejandro Domínguez - vio más conveniente el cambio de lugar para el choque para definir al campeón de esta parte del continente.

Uno de los que no tardó en pronunciarse al respecto fue uno de las ex glorias vivientes del Flamengo, Ronaldinho. El también ex volante del Barcelona, Gremio, PSG y otros conjuntos habló en la previa del choque ante River Plate por la final de la Copa Libertadores 2019 y dio un claro favorito para llevarse el trofeo en territorio peruano. ‘Dinho’ la tiene más que clara.

“La verdad que Flamengo tiene todas las chances de llevarse esta final de la Copa Libertadores”, fue lo que indicó Ronaldinho, en declaraciones que recoge este miércoles el portal del diario Olé. El citado medio también rescata palabras que en su momento dio el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. “La Copa ya es nuestra. River debe estar preocupado", apuntó el mandamás.

Ya se prepara todo para la final de la Copa Libertadores 2019

Por otra parte, Conmebol ha dado facilidades para que las personas que compraron sus boletos para el cancelado juego en Santiago puedan conseguir entradas para el encuentro en la ciudad de Lima. “Se están anunciando todos los recaudos. Lima ha sido la opción más viable que tuvimos a la mano”, remarcó.

Lo que falta definir ahora es dónde se van a hospedar los finalistas de esta Copa Libertadores 2019 y sus sedes de entrenamiento. River Plate ya ha jugado este campeonato en el Monumental al verse las caras ante la Universidad de San Martín de Porres, cayendo en su visita al territorio peruano. ¿Tendrá mejor suerte frente al ‘Fla’?

