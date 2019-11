Faltan solo algunos días para que en la ciudad de Lima se juegue la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo. El Estadio Monumental de la capital peruana vibrará con cerca de 80 mil espectadores (incluido palcos) para conocer al campeón de América y representante de Conmebol en el Mundial de Clubes.

El elenco del Flamengo tiene a un pilar clave en ataque para medirse con River Plate por la final de la Libertadores: el brasilero Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol. Fue determinante en la llave de semifinales contra Gremio con un doblete en el Maracaná y la mira está puesta en vencer la portería de Franco Armani. Aunque, en la previa del choque un doble suyo se ha vuelto viral en todo el territorio de Brasil.

Se trata de Jeferson Sales, un joven de Río de Janeiro que trabaja en una multinacional de gaseosas quien se ha hecho conocido en su país por el tremendo parecido que tiene con Gabigol. Es más, cuando ha ido a la cancha del Flamengo por el Brasileirao lo han confundido con el atacante y hasta los hinchas no se dan cuenta. Estos le piden fotos y autógrafos en sus camisetas.

Así luce Jeferson Sales, 'clon' de Gabigol en el Flamengo. (Foto: Difusión)

“La verdad que a veces me da vergüenza explicarles que no soy quien ellos creen. Una vez, una chica estaba loca por conocer al jugador, me vio, se acercó y se puso a llorar. No quería malograrle el momento. También recuerdo que me hicieron espacio para que llegara a tiempo a un partido”, comenta en declaraciones que recoge el diario Olé. Es más, hasta tiene más de 120 mil seguidores en Instagram.

Incluso, debido a su gran parecido con Gabigol se ha tomado instantáneas con jugadores del Flamengo como Filipe Luis, César y Éverton Ribeiro. No obstante, no ha tenido la chance de tomarse una foto con el futbolista. “Lo único que he hecho ha sido teñirme el cabello y recortarme las cejas”, añadió.

Pese a que agotó posibilidades para estar en el partidazo entre River y el ‘Fla', no consiguió entrada y tendrá que apoyar a su conjunto en su país natal. Tiene fe en que los dirigidos por Jorge Jesús hagan la hazaña en suelo peruano.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL