El técnico del Santos, Alexi Stival ‘Cuca’, admitió este viernes que aún no definió el equipo con el que se medirá el sábado al también brasileño Palmeiras por la final de la Copa Libertadores debido a que tiene que pensar en posibles complicaciones, como uno de sus principales miedos: el elevado calor y una posible prórroga.

La final de la Copa será en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro en momentos en que, en pleno verano austral, esta ciudad brasileña sufre con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, que se prevé que aumenten el sábado.

Además del elevado calor, la condición física de los jugadores será puesta a prueba en caso de que, como lo decidió la Conmebol, el título se defina con una prórroga de 30 minutos si el partido termina empatado en el tiempo reglamentario.

“No he podido definir el equipo porque no sé si será un partido de 90 minutos. Puede ser más. Y si mañana se repite el calor que tenemos hoy será más difícil aún”, admitió el entrenador del Santos en la rueda de prensa que concedió en el Maracaná previa a la final.

“Puede que el partido se defina en el comienzo o puede que se defina al final o puede que en la prórroga. Por eso hay que pensar en las mejores opciones tácticas, como, por ejemplo, si de pronto comenzamos con cuatro jugadores en el ataque”, afirmó al admitir que puede sumar otro ofensivo al equipo.

El Santos juega con un trío de atacantes integrado por el punta Marinho, el centrodelantero Kaio Jorge y el venezolano Yeferson Soteldo, a quienes puede sumarse un centrocampista ofensivo en caso de que Cuca opte por reforzar el ataque para intentar definir el partido desde un comienzo.

“Por eso hay que pensarlo todo muy bien y en todos los sentidos, principalmente en la estrategia del partido. Tenemos dudas en el equipo y tenemos hasta mañana para decidir cuál puede ser el mejor camino para la victoria”, agregó.

Partido distinto

Según Cuca, pese a que el Palmeiras fue el mejor equipo de la Libertadores de 2020 y tan sólo perdió un partido, la final será algo totalmente diferente y con resultado imprevisto.

“Mañana comienza desde cero y hay que tener el mínimo de errores para ser campeón”, aseguró.

Admitió que, con sus 57 años, tiene más experiencia y más títulos que el técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, de 42 años y que el sábado disputa su primera final, pero dijo que eso no significa nada.

“Abel no tiene títulos, pero los va a tener. Y espero que tenga muchos títulos… pero después del sábado”, dijo Cuca.

El estratega aseguró que, tras haber superado en la Libertadores a equipos de gran tradición, como Boca Juniors y River Plate, el equipo está listo para la final.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR