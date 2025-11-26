Final de la CONMEBOL Libertadores estima generar más de 71 millones de dólares para el Perú.

La Final de la CONMEBOL Libertadores, que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U de Lima, podría tener un impacto económico superior a USD 71 millones para el Perú, según estimaciones oficiales de la CONMEBOL. Este evento marcará no solo uno de los encuentros futbolísticos más importantes del continente, sino también un fuerte impulso para los sectores productivos y turísticos del país.

“La CONMEBOL Libertadores posiciona a Lima como una sede deportiva para grandes eventos deportivos. La final no solo atraerá a más de 50,000 hinchas del extranjero, sino que también proyectará a la ciudad ante millones de espectadores en 196 países, incluyendo transmisiones en plataformas marítimas como cruceros y barcos, reforzando nuestra imagen como destino turístico y deportivo de clase global”, sostuvo Juan Emilio Roa, Director Comercial de la CONMEBOL.

De acuerdo con las proyecciones donde el 90% de los tickets ya se encuentran vendidos, los más de USD 71 millones que se estima que generará el evento, se distribuirán principalmente en hotelería, viáticos, movilidad y compras, además de servicios locales y mejoras de infraestructura. La llegada masiva de turistas generará una semana de intensa actividad comercial y un incremento significativo en la demanda de servicios.

En paralelo, cerca de 9,000 personas trabajarán directamente en la operación del evento, lo que permitirá dinamizar el empleo en sectores como seguridad, logística, alimentación, transporte, tecnología, producción y entretenimiento. Esta edición también dejará un legado tecnológico con la implementación del SAOT (Sistema Automatizado de Fuera de Juego Semiautomático) y la GLT (Tecnología de Línea de Gol), con 24 cámaras 3D que garantizarán decisiones arbitrales más precisas.

Como parte de las actividades, la ciudad albergará el Fan Zone en el Convexia Expo Center, donde se espera la asistencia de más de 30,000 personas durante tres días. La experiencia incluirá conciertos, activaciones y el primer estadio circular dentro de una zona de fanáticos en el país, las entradas son gratuitas y los aficionados interesados en asistir podrán canjear sus tickets en www.joinnus.com

La Final de la CONMEBOL Libertadores 2025 será, sin duda, un acontecimiento que impulsará la economía peruana consolidará a Lima como epicentro deportivo internacional y dejará un impacto positivo en miles de familias que dependen de la actividad turística y de servicios.