Fluminense vs. Internacional se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 27 de septiembre por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2023, que se llevará a cabo en el Estadio de Maracana de Río de Janeiro. El compromiso está programado para arrancar desde las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana, peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, FOX Sports y STAR Plus. Asimismo, recomendamos enfáticamente no buscarlo por Fútbol Libre, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Fluminense vs. Internacional: así se prepara el Flu para su partido de Copa Libertadores. (Video: Fluminense)





Fluminense vs. Internacional: alineaciones posibles

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diogo Barbosa; André, Jhon Arias, Keno, Ganso; Germán Cano y John Kennedy.

Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Hugo Mallo, Gabriel Mercado, René; Charles Aránguiz, Johnny Cardoso; Mauricio, Alan Patrick, Wanderson; Enner Valencia.