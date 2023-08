Boca vs. Racing EN VIVO: link y cómo ver transmisión vía Fútbol Libre TV y ESPN

Desde el estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’, Boca vs. Racing juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El partido, que tendrá al peruano Luis Advíncula en el once titular de Jorge Almirón, arrancará a las 7 y 30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre tv para América Latina y México, mientras que Fanatiz será la señal encargada para España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Ambas entidades saben lo que es ganar el máximo trofeo del fútbol americano a nivel de clubes: Racing conquistó una, la de 1967; Boca aspira a igualar esta temporada el récord de otro argentino, el ‘Rey de Copas’, Independiente, tras ganar seis: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

No obstante, su recuerdo más cercano de una final es la de 2018, la que perdió ante su máximo rival, River Plate. Y uno de sus verdugos, el colombiano Juanfer Quintero, autor del gol que rompió la igualdad en la prórroga del duelo de vuelta (que acabó 3-1) y elegido mejor jugador del encuentro, es el fichaje estrella de la ‘Academia’ y podría ser titular este miércoles.





¿A qué hora juegan Boca vs. Racing?





Ecuador : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Perú : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Uruguay : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

Jorge Almirón, quien fue subcampeón de la Libertadores en 2017 como técnico del Lanús, contará mañana con el mismo equipo que el pasado viernes derrotó al Platense (3-1) en el inicio de la Copa de la Liga argentina.

Con Cavani expectante por lograr su primer gol en el torneo continental y un historial a favor de los ‘xeneizes’ en los cruces con los de Avellaneda -de los 214 partidos oficiales jugados, 93 fueron victorias para los auriazules y 71 para Racing-, Boca espera hacer valer su condición de local en la ida para obtener un resultado positivo.





¿En qué canales ver Boca vs. Racing?





Ecuador : ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Perú : ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Argentina: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV, Telefé, Pluto TV

ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV, Telefé, Pluto TV Uruguay : ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Brasil: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Chile : ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Bolivia: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Paraguay : ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV Venezuela: ESPN, STAR Plus, Fútbol Libre TV

Por su parte, los albicelestes llegan tras empatar 1-1 con el Unión en la primera fecha del torneo del segundo semestre en Argentina y aspiran a lograr un buen marcador para la decisión final en el ‘Cilindro’ de Avellaneda.

Cabe precisar que para este partido, el árbitro será Wilton Sampaio (BRA), auxiliado por sus compatriotas Danilo Manis, Rafael Alves y Ramón Abatti. El también brasileño Wagner Reway estará al frente del VAR.





Boca vs. Racing: posibles alineaciones





Boca Juniors (ARG): Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Entrenador: Jorge Almirón.

Racing (ARG): Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Juan Fernando Quintero. Entrenador: Fernando Gago.





