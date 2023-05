Medellín vs. Metropolitanos jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV su partido en el Estadio Atanasio Girardot por una jornada más de la Copa Libertadores 2023. El enfrentamiento, que será importante para el conjunto del ‘DIM’, dará inicio el miércoles desde las 9:00 de la noche (hora local y peruana) y va en transmisión GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles y tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

Medellín vs. Metropolitanos: posibles alineaciones

Medellín: L. Vásquez; J. Monroy, V. Moreno, A. Cadavid, D. Londoño; J. Alvarado, D. Torres; F. Pardo, M. Monsalve, D. Cambiando, L. Pons.

Metropolitanos: G. Schiavone; J. Vargas, A. Ferro, N. Cova, E. Lazso; C. Cermeño, C. Camarillo, J. Marchán, D. Gómez; C. Ortiz, F. Vargas.

Medellín vs. Metropolitanos: la previa del partido por la Copa Libertadores (Video: @Metropolitanos_)