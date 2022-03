The Strongest no encontraba cómo conseguir el tanto de la victoria ante la Universidad Católica de Ecuador; sin embargo, a siete minutos del final, Rodrigo Amaral pudo ingeniárselas y anotó el tanto que sentenció el pase de los bolivianos a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A los 83 minutos, el uruguayo recibió el balón dentro del área, consiguió quitarse de encima a los defensores ecuatorianos, disparó cruzado y sentenció el segundo del cuadro ‘tigre’ en el Hernando Siles de La Paz.

Este es el segundo gol de Amaral en lo que va de la Copa Libertadores. El atacante es el goleador del cuadro boliviano junto a Prost, quien también tiene dos. Triverio es el tercer máximo anotador del plantel.

The Strongest vs. U. Católica: lo que se viene

The Strongest y la U. Católica de Ecuador se preocuparon en las últimas semanas por la Copa Libertadores, pero no pueden descuidar el torneo local. Ambos equipos sueñan con ser protagonistas del campeonato, pero los últimos resultados no los acompañaron.

Los ‘tigres’ se ubican en la tercera posición el grupo A con 11 unidades. Su próximo partido será ante Aurora el primero de abril. No tendrán actividad hasta esta fecha debido a que se aproxima el parón de selecciones.

Por su parte, la Católica marcha noveno en la Serie A de Ecuador. El próximo reto de los celestes será ante Deportivo Cuenca de visita el lunes 21, luego no volverán a jugar hasta el 3 de abril donde se enfrentarán a Barcelona SC.





