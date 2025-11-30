Hinchas peruanos vencen a una leyenda y celebraron la final de la CONMEBOL Libertadores desde la cancha.

Amstel Premium transformó la Fan Zone oficial de la CONMEBOL Libertadores en un punto lleno de energía al reunir a tres equipos de hinchas peruanos que superaron el reto digital previo. Estos grupos obtuvieron la oportunidad de enfrentarse a una figura histórica del torneo y demostrar cuánto conocían la trayectoria de la Copa.

La dinámica se desarrolló mediante un formato interactivo que exigía rapidez mental y precisión. Desde plataformas colocadas sobre la zona principal, los concursantes y el referente especial aguardaban la señal de cada interrogante para activar el pulsador correspondiente, generando expectativa y manteniendo la atención del público presente.

Conforme avanzaban las rondas, la exigencia se intensificó. El representante histórico compartió recuerdos y comentarios que añadieron cercanía a la actividad, impulsando a los equipos a responder con mayor determinación y elevando la energía del encuentro.

Esa evolución llevó a un cierre muy reñido entre los equipos con mejor desempeño. Tras una definición apretada, cuatro hinchas lograron imponerse gracias a su agilidad y dominio del desafío, incluso superando al referente invitado.

“Buscamos crear momentos que unan a las personas alrededor de su pasión. Esta propuesta permitió que seguidores peruanos se sientan parte del espectáculo, viviendo una celebración que trasciende el resultado y conecta directamente con el espíritu de la competencia”, señaló Yulia Elchenko, Directora de Marketing de Heineken Perú.

La victoria les dio acceso a instantes únicos durante la jornada decisiva. Participaron en el acto inaugural, estuvieron en la zona especial durante la premiación y celebraron junto al equipo campeón, creando recuerdos que marcaron a todos los asistentes del espacio festivo.

Con esta activación, Amstel reafirma su propósito de acercar el espectáculo a los seguidores mediante propuestas memorables que elevan la pasión por el deporte. Para mantenerse al tanto de futuras iniciativas, pueden seguir las redes oficiales de Amstel Premium (@amstel_pe).

Hinchas peruanos vencen a una leyenda y celebraron la final de la CONMEBOL Libertadores desde la cancha.