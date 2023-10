Internacional vs. Fluminense se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023. El encuentro tendrá lugar en el Estádio Beira-Rio y arrancará desde las 7:30 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de los canales de ESPN y Star Plus para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo en Depor.

Internacional se alista para el partido ante Fluminense, por la Copa Libertadores. (Video: Internacional)

Internacional vs. Fluminense: probables alineaciones

Internacional: Keiller; Bustos, Mallo, Mercado y Rene; Gabriel, Bruno, Mauricio, Patrick y Wanderson; Lucca.

Fluminense: Fabio, Samuel, Nino, Melo y Diogo; Lima, André, Gómes y Keno; Kennedy y Cano.