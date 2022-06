Desde que se retiró del fútbol, Sergio Agüero se ha convertido en uno de los ‘streamers’ más queridos por el público gracias a su carisma a la hora de comentar partidos del pasado o los resúmenes de los que se juegan día a día. Esta vez el ‘Kun’ revisó las incidencias del Boca Juniors vs. Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, jugado el último martes en Brasil, y dejó algunas declaraciones sobre la actuación del árbitro Roberto Tobar.

Como se recuerda, el colegiado chileno fue señalado por haber cobrado un penal a favor de los brasileños -tras falta de Marcos Rojos-, pero no tuvo la misma actitud severa cuando hubo un mano en el área de los locales. Evidentemente los jugadores de Boca reclamaron la no intervención del VAR, sin embargo, nada cambió la decisión de Tobar.

El exdelantero, al ver dicha acción en el resumen del partido, se enojó instantáneamente dejando algunos duros comentarios. “Pero qué hacés árbitro, este árbitro es un... ¡Es un forro! Ahora que lo puedo decir, yo no puedo más. Este árbitro siempre que nos dirigió con Argentina fue un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada, pero sos un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado por la Selección también porque le había dicho de todo”, le pegó con todo Agüero.

Por otro lado, ya revisando otras jugadas del compromiso, el ‘Kun’ quedó encantado con el juego desplegado por Exequiel Zevallos. Si bien el ‘Changuito’ estuvo bien controlado, cada vez que tuvo espacios se las ingenió para generar peligro en campo del Corinthians. Esto le encantó al exBarcelona y no dudó en echarle unos elogios.

“Ayyyy, Benedetto, mirá vos... Che, me gusta... El otro día vi el partido: me gusta el pibito este Zeballos, juega muy bien”. dijo Agüero. “¿Cuándo fue que lo vi un partido? Yo estaba acá en Miami... Era por la Liga, con Central Córdoba, que perdieron 1-0 en la segunda fecha. Villa estaba en el banco, y este Zeballos la rompió ese día. Perdieron igual, pero jugó bien”, añadió.

El elogio de @aguerosergiokun para el Changuito Zeballos durante una reacción del partido contra Corinthians. pic.twitter.com/wf6Cyw7fZz — La Zeballoneta (@LaZeballoneta) June 30, 2022

¿Qué se le viene a Boca Juniors?

Luego de este partido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Banfield por la sexta jornada de la Liga Profesional Argentina 2022. Actualmente los ‘Xeneizes’ marchan cuartos en la tabla de posiciones con nueve puntos, pero de ganar le metería presión a Newell’s que es líder con trece unidades.





