En el Estadio Gran Parque Central, Medellín y Nacional chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023. El partido arrancará a las 5:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Star Plus para América Latina. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El DIM partió hacia Montevideo con un gran optimismo, llevando consigo al centrocampista Andrés Ricaurte como la principal incorporación. Los recientes triunfos ante Deportivo Cali (3-0) y Bucaramanga (1-2), en su liga local, les han dado un impulso de motivación que les ha permitido escalar en la tabla y situarse en la séptima posición con 19 puntos, lo que les asegura un lugar en los puestos de clasificación.

La confianza del equipo se ha visto reforzada, además, por la recuperación de jugadores que no pudieron jugar en el último partido contra el Internacional de Porto Alegre, el cual terminó empatado 1-1 en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo podrá contar con el delantero Díber Cambindo, quien ha regresado en buena forma a la competencia y ya ha marcado tres goles.

Nacional confía en los tantos de Ignacio Ramírez para obtener otra victoria en la Copa Libertadores. Después de ganar su último partido contra la escuadra local Metropolitanos, en Venezuela, los uruguayos tienen en claro que ganar en casa les permitiría estar en una posición privilegiada para avanzar a la próxima ronda. Por lo tanto, el equipo tiene un fuerte deseo de sumar tres puntos más.

El ‘Bolso’ también se encuentra impulsado tras su triunfo en el Torneo Apertura, donde goleó al Fénix con un hat-trick de Ramírez. Para su próximo duelo, el cuadro planea utilizar una formación similar a la del fin de semana pasado, en la cual se espera que Diego Polenta y Alfonso Trezza ingresen al once inicial en lugar de Marcos Montiel y Gastón Pereiro.

¿A qué hora juegan Medellín vs. Nacional?

El partido de Medellín vs. Nacional está programado para jugarse este martes 18 de abril en el Estadio Maracaná, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 5:00 pm; mientras que en Bolivia será a las 6:00 p.m. y en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 7:00.

¿Cómo y dónde ver Medellín vs. Nacional?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Medellín vs. Nacional desde Brasil a través de la señal de ESPN y Star Plus. Además, recuerda que todas las incidencias, minuto a minuto, las podrás vivir en la web de Depor.

Medellín vs. Nacional: posibles alineaciones

Medellín : A. Mosquera, J. Palacios, V. Moreno, A. Cadavid, J. Monroy, D. Torres, A. Ricaurte, D. Londoño, F. Pardo, E. Valencia, L. Pons.

: A. Mosquera, J. Palacios, V. Moreno, A. Cadavid, J. Monroy, D. Torres, A. Ricaurte, D. Londoño, F. Pardo, E. Valencia, L. Pons. Nacional: H. Castillo; E. Ocampo, J. Aguirre, C. Zapata, A. Salazar; N. Palacio, J. Torres; Y. Candelo, D. Pabón, S. Gomez; J. Duque.

¿Dónde jugarán Medellín vs. Nacional por Copa Libertadores?

