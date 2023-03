Millonarios vs. Atlético Mineiro EN VIVO y EN DIRECTO se vuelven a ver las caras en la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2023. La disputa deportiva está programada para este miércoles 15 de marzo en el estadio Mineirão, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, al sureste de Brasil. Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, incidencias y todos los detalles, en las siguientes líneas que hemos preparado. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. Será una disputa a vida o muerte. Solo uno estará en el sorteo de la etapa de grupos, además de asegurarse una buena cuantía de ingresos.

Superadas las dudas del arranque de curso, Millonarios se impuso a Universidad Católica de Ecuador en la fase dos de la Libertadores. Consciente de la transcendencia del compromiso en el Mineirao, el técnico Alberto Gamero reservó a sus titulares el sábado pasado en el duelo liguero a domicilio contra Atlético Nacional, que terminó con un empate sin goles.

Un buen resultado que les dejó en la séptima posición del campeonato nacional, con 10 puntos, pero con tres partidos menos que el líder, Águilas Doradas. Sin embargo, para su choque copero no estará una de las piedras angulares de su defensa, el central Andrés Llinás, por un esguince en la rodilla. Los ‘Azules’ han apostado buena parte de sus fichas de la temporada en esta eliminatoria.

Brasileños y colombianos están obligados a ganar. En caso de empate, la eliminatoria se decidirá desde el punto de penalti. Un adiós prematuro es algo impensable para el ‘Galo’, que lleva años apostando muy fuerte para conquistar su segunda Libertadores, con Hulk como principal estrella de la plantilla, reforzada este año con jugadores con experiencia en Europa, como Paulinho y Pedrinho.

Estuvo muy cerca en 2021, cuando cayó en semifinales ante el campeón, el Palmeiras, que también le eliminó en cuartos de final en 2022. Después de una temporada irregular, el conjunto albinegro se vio abocado a disputar dos rondas previas para volver a codearse con los mejores de Suramérica. Primero apeó al Carabobo venezolano y ahora tiene como último escollo a los ‘Albiazules’.

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Atlético Mineiro?

El partido Millonarios vs. Atlético Mineiro está programado para empezar a partir de las 7:30 de la noche en suelo colombiano, ecuatoriano y peruano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:30 pm en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay iniciará a las 21:00 horas.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs. Atlético Mineiro?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Millonarios vs. Atlético Mineiro desde Colombia a través de la señal de ESPN, Star Plus y Fox Sports. En tanto, recuerda que Depor te traerá el minuto a minuto y todas las incidencias de este partidazo por Copa Libertadores 2023.

Millonarios vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Millonarios : A. Montero; E. Perlaza, A. Llinás, J. Vargas; O. Bertel; D. Giraldo, L. Vásquez; Ó. Cortés, D. Silva, D. Cataño; L. Castro.

: A. Montero; E. Perlaza, A. Llinás, J. Vargas; O. Bertel; D. Giraldo, L. Vásquez; Ó. Cortés, D. Silva, D. Cataño; L. Castro. Atlético Mineiro: Everson; R. Saravia, M. Lemos, Jemerson, Dodo; Pedrinho, Allan, Patrick; Edenilson; Paulinho, Hulk.

Pronóstico del Millonarios vs. Atlético Mineiro: cuotas

Para esta ocasión, Atlético Mineiro parte como favorito a quedarse con la victoria, este miércoles, cuando reciban al Millonarios. Los brasileños tienen serias probabilidades de llevarse el encuentro. No obstante, Millonarios no está muy atrás, en las preferencias, incluso con pronósticos similares en el empate, en lo que será un gran partido de cara a este partido decisivo de la Copa Libertadores.

PARTIDO L E V Atlético Mineiro vs. Millonarios 1.35 1.04 1.08

Con información de EFE.