El partido entre Nacional y Melgar podría cambiar de estadio, debido a los hechos violentos que se vivieron previamente al encuentro entre Nacional y América de Cali el pasado 16 de marzo. Los disturbios en las afueras del estadio Atanasio Girardot dejaron varios heridos y una gran preocupación por la seguridad en los próximos partidos. En este sentido, este lunes 17 de abril se llevó a cabo una reunión entre el Alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, representantes de las “Barras Bravas” y miembros del Comité Ejecutivo de Atlético Nacional. Después de varias horas de negociaciones, se comunicó que no hubo acuerdo entre ambas partes y que el partido ante Melgar del próximo jueves 20 de abril no se realizará en el Atanasio Girardot.

“Se le anunció a la Conmebol y al club Atlético Nacional, que el día jueves no se jugará en Medellín, porque no hay garantías, no queremos exponer a nuestros policías ni a nuestros jóvenes”, declaró Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín.

👔🔥“Se le anunció a la CONMBEOL y al club Atlético Nacional, que el día jueves no se jugará en Medellín, porque no hay garantías, no queremos exponer a nuestros policías ni a nuestros jóvenes” Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín. #ConexionWIN pic.twitter.com/G79aGNEdYL — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 17, 2023

¿Se cambiará la sede para el Nacional vs. Melgar?

Ante esta situación, el club antioqueño ha balanceado la posibilidad que el encuentro ante Melgar se lleve a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla y ahora espera la confirmación oficial de la Conmebol. La decisión ha generado diversas reacciones entre los hinchas del equipo verde, quienes han expresado su descontento con la medida. Sin embargo, el club ha afirmado que la seguridad de los jugadores, los hinchas y el personal involucrado en el partido es su máxima prioridad.

El cambio de estadio ha generado una gran expectativa entre los aficionados de ambos equipos, quienes esperan ansiosos el desarrollo del partido. La decisión final sobre la sede del encuentro será anunciada por la Conmebol en las próximas horas, lo que permitirá a los hinchas y jugadores prepararse adecuadamente para el partido que definirá el futuro de ambos equipos en el torneo.

¿Qué dijo de todo esto Mauricio Navarro?

Tras todo lo sucedido, Mauricio Navarro, Presidente del Nacional mencionó lo siguiente: “Lamentamos lo que estamos pasando, porque esto era algo que propiamente habíamos anunciado.”, dijo.

“Nosotros el viernes tuvimos una reunión con la Barra del Sur, quiero aclarar que el problema si se puede llamar así no es con la hinchada, ni las demás barras, es con la Barra del Sur, pero no es un problema de Atlético Nacional, es de ellos.”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR