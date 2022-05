Se miden este miércoles 18 de mayo Nacional vs Vélez Sarsfield (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, fecha 5 del Grupo C, desde las 17:00 horas (hora peruana) en Montevideo. El conjunto uruguayo buscará poner fuera de combate al club argentino para acercarse a los octavos de final. Sigue la transmisión y narración del encuentro por las señales live hd y stream de ESPN 2 y STAR Plus. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com.

Tercero en el Grupo C con cuatro puntos ganados, el equipo dirigido por Pablo Repetto depende de sí mismo para continuar en el principal certamen continental a nivel de clubes.

Mientras tanto el Vélez Sarsfield, último con dos unidades, sabe que este partido será fundamental para sus aspiraciones, ya que en caso de perder se despedirá de la copa.

¿A qué hora ver el Nacional vs. Vélez Sarsfield?

Perú – 17:00 horas

Ecuador – 17:00 horas

Colombia – 17:00 horas

México – 17:00 horas

Chile – 18:00 horas

Venezuela – 18:00 horas

Bolivia – 18:00 horas

Paraguay – 18:00 horas

Argentina – 19:00 horas

Uruguay – 19:00 horas

Brasil – 19:00 horas

España – 00:00 horas. (19 de mayo)

Hasta el momento, el también argentino Estudiantes de La Plata lidera el mencionado grupo, con 10 puntos, mientras que el brasileño Red Bull Bragantino está segundo con cinco.

Este miércoles en el estadio Gran Parque Central, el conjunto uruguayo buscará prolongar el buen momento que vive en el Torneo Apertura local, donde ganó los últimos tres encuentros que jugó.

¿En dónde ver el Nacional vs. Vélez Sarsfield?

Perú – ESPN 2, StarPlus

Ecuador – ESPN 2, StarPlus

Colombia – ESPN 2, StarPlus

Estados Unidos – Bein Sports

Chile – Fox Sports, StarPlus

Venezuela – ESPN 2, StarPlus

Bolivia – ESPN 2, StarPlus

Paraguay – ESPN 2, StarPlus

Argentina – Fox Sports, StarPlus

Uruguay – ESPN 2, StarPlus

Brasil – Conmebol TV

Sin embargo, esta vez saltará al campo de juego sin su principal figura, el portero y capitán Sergio Rochet, quien el lunes dio positivo por covid-19 y será baja al igual que el centrocampista Matías Zunino.

Por su parte, el Vélez Sarsfield saltará al campo buscando una victoria que le permita seguir con vida en el plano internacional, ya que si pierde se quedará sin Libertadores y sus opciones de avanzar a la Sudamericana serán nulas o mínimas, dependiendo de lo que suceda en el partido Bragantino-Estudiantes.

Así, los uruguayos y los argentinos buscarán una importante victoria en un encuentro que será arbitrado por el chileno Piero Maza.

Nacional vs. Vélez Sarsfield: probables alineaciones

Nacional: Martín Rodríguez, José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez o Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio, Alex Castro y el argentino Emmanuel ‘Puma’ Gigliotti.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Máximo Perrone, Nicolás Garayalde o José Florentín, Luca Orellano, Joel Soñora, Lucas Janson y Lucas Pratto.

Nacional vs. Vélez Sarsfield: estadio Gran Parque Central





