Palmeiras vs. Barcelona juegan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 7 de junio, en el marco de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Parque (Sao Paulo) y arrancará desde las 7:30 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de los canales Fox Sports, Star Plus y Futbol Libre TV para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación en Depor.

El ‘Verdao’ confiado aspira a asegurar en Brasil su clasificación anticipada a las octavas de final de la Copa Libertadores este miércoles, cuando reciba al club ecuatoriano en Sao Paulo. Con 9 puntos, los dirigidos por Abel Ferreira ocupan la segunda posición del Grupo C, los mismos que suma el Bolívar boliviano que lidera en el primer puesto por ventaja de goles.

El tricampeón de la Libertadores ha tenido un buen desempeño en el torneo continental con sólo una derrota y en el Campeonato Brasileño es escolta al líder Botafogo en la segunda posición. El conjunto paulista, sin embargo, puede entrar en cancha sin Gabriel Menino, una de sus principales figuras, por causa de una lesión sufrida en el pie durante el encuentro con el Coritiba.

El reemplazo inmediato del centrocampista sería Richard Ríos, quien tampoco podrá jugar el miércoles por la suspensión que se ganó en el encuentro con el Cerro Porteño. Basta un empate para asegurar la clasificación a octavos, pero el triunfo es necesario para escalar a la primera posición del Grupo C.

Palmeiras vs. Barcelona: horarios del partido

Paraguay : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Bolivia: 8:30 p.m.

Chile : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

Perú : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Por otro lado, el equipo ecuatoriano se ubica en la tercera casilla, con 3 unidades, igual puntuación que el Cerro Porteño paraguayo, que está en la última casilla por diferencia de goles. Está a un paso de quedar eliminado y necesita de un milagro para avanzar a octavos. De todas formas, el otro objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana.

El bajo desempeño del Barcelona SC, que ha perdido los tres últimos partidos de la Liga de Ecuador, lo que llevó a renunciar al entrenador Fabián Bustos el fin de semana, le da la ventaja al Palmeiras. El último triunfo del cuadro norteño fue el pasado 19 de mayo, cuando derrotó por 2-0 a Orense por el torneo doméstico.

¿Dónde ver el Palmeiras vs. Barcelona?

El encuentro entre Palmeiras y Barcelona será transmitido por la señal de Fox Sports y ESPN. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de Star Plus o en su defecto por Fútbol Libre TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

Palmeiras vs. Barcelona: posibles alineaciones

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez y Mayke; Zé Rafael y Gabriel Menino; Dudu, Artur, Raphael Vega; y Roni.

Barcelona: Víctor Mendoza; Luca Sosa, Joshué Quiiñónez, Segundo Portocarrero y Pedro Velasco; Leonel y Bruno Piñatares; Janner Corozo, Christian Ortiz, Adonis Preciado; Francisco Fydriszewski.

¿Dónde juegan Palmeiras vs. Barcelona?

