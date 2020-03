Paolo Guerrero quiere convertirse en uno de los peruanos con más goles en la historia de la Copa Libertadores. El atacante nacional se quedó en el Internacional de Porto Alegre, pese a la oferta de Boca, y con el ‘colorado’ quiere ganar la gloria sudamericana: este martes tuvo su primer obstáculo frente a la Universidad Católica.

El ex Flamengo y Corinthians no desaprovechó la chance que tuvo con el Internacional de Porto Alegre frente a la U. Católica y anotó un doblete. No contentó con esto, Paolo Guerrero se encargó de dar la asistencia para goleada en el partido que se llevó a cabo en el Estádio José Pinheiro Borda, más conocido como Beira-Rio.

En el 71′, Guerrero se encontró con la pelota y mandó un pase con su pie derecho que encontró a un Guilherme solo. Este tan solo tuvo que poner uno de sus pies para decretar el 3-0 de los dirigidos por el director técnico argentino Gerardo ‘Chacho’ Coudet.

Ahora, el conjunto del ‘Depredador’, que ya tiene tres puntos en el bolsillo en esta jornada inaugural, se medirá la próxima semana al Gremio en condición de visitante.

El gol de Paolo Guerrero para 1-0 del Internacional ante U. Católica. (beIN Sports)

