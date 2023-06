River vs The Strongest juegan este martes 27 de junio desde las 21:00 horas en el Más Monumental de Buenos Aires , donde el Millonario pule detalles pensando en lo que será el duelo más importante de la temporada para buscar el pase a octavos de la Copa Libertadores. González Pírez, lesionado, saldrá del once y hay dos posibles reemplazantes; además, el capitán y Enzo Díaz volverían a la titularidad. Conoce qué canales TV ver y link streaming para seguir el partido.

Link streaming, River – Fluminense en vivo online

Ingresa a estos enlaces por celular o cualquier dispositivo móvil para poder disfrutar del partido River Plate vs The Strongest en vivo online desde el lugar que te encuentres.

¿En qué canales ver River - Fluminense?

Cablevisión Flow: Fox Sports – Canal 106

DirecTV: Fox Sports – Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD)

Telecentro: Fox Sports – Canal 101 (digital) y 1013 (HD)

¿A qué hora juegan River – The Strongst en el Mâs Monumental?

Desde Argentina, River – Strongest en vivo juegan desde las 21:00 horas

juegan desde las 21:00 horas Desde Uruguay, River – Strongest en vivo juegan desde las 21:00 horas

juegan desde las 21:00 horas Desde Brasil, River – Strongest en vivo juegan desde las 21:00 horas

juegan desde las 21:00 horas Desde Perú, River – Strongest en vivo juegan desde las 19:00 horas

juegan desde las 19:00 horas Desde Colombia, River – Strongest en vivo juegan desde las 19:00 horas

juegan desde las 19:00 horas Desde Ecuador, River – Strongest en vivo juegan desde las 19:00 horas

juegan desde las 19:00 horas Desde México, River – Strongest en vivo juegan desde las 18:00 horas

juegan desde las 18:00 horas Desde Venezuela, River – Strongest en vivo juegan desde las 20:00 horas

juegan desde las 20:00 horas Desde Bolivia, River – Strongest en vivo juegan desde las 20:00 horas

juegan desde las 20:00 horas Desde Paraguay, River – Strongest en vivo juegan desde las 20:00 horas

¿Cómo mirar, River – Fluminense en vivo vía Star+?

Para acceder a esta prueba, simplemente crea un usuario en https://www.starplus.com e ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito. No te preocupes, no se realizará ningún cargo. Una vez hecho esto, selecciona la opción “Pase Libre” para activarlo. De esta manera, podrás disfrutar del emocionante partido River – The Strongest en vivo desde cualquier lugar donde te encuentres.

Google Chromecast (versión 1 y posteriores)

Google Nest Hub y Google Nest Hub Max.

Dispositivos Android TV (NVIDIA SHIELD TV, Xiaomi Mi Box)

Televisores inteligentes Vizio con Chromecast integrado.

Dispositivos streaming de Amazon con Fire SO 5.0 y posteriores.

Apple TV (4ª generación) y Apple TV 4K.

¿Cómo mirar, River - Fluminense en vivo, en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, hay dos opciones para poder disfrutar del partido River - The Strongest en vivo por la Copa Libertadores. Puedes sintonizarlo a través de los canales de TV o acceder a la transmisión en línea a través de las plataformas de streaming FuboTV y beIN Sports.

¿Cómo alinearán River y The Strongest en Buenos Aires?