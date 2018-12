La decisión de mudar la final de la Copa Libertadores a Madrid , ha sido muy criticada por muchos. Pero la fiesta que están organizando las barras en la previa del River vs. Boca han logrado mostrar el lado más tierno del fútbol: una abuelita alentando a los 'xeneizes'.

En los alrededores del hotel de Boca Juniors, una abuelita estaba levantando las manos y alegrándose con los cánticos de los hinchas azul y oro. Ella no cantaba, pero la emoción, los colores y la alegría desplegada por la llegada de la final de la Copa Libertadores a Madrid la enamoró.

No era fan de Boca Juniors, recién se unió a la pasión cuando el plantel y los hinchas llegaron a Madrid. "Los estuvimos esperando en el hotel. Ahora estamos aquí", dijo la señora a ESPN mientras contemplaba el aliento al finalista de la Copa Libertadores.

"Yo me hizo hincha acá" agregó la señora que no tuvo reparos en levantar las manos y, aunque no se sabía las canciones, alentar al equipo de Guillermo Barros Schelotto.. Seguro la imagen más tierna que verás en la previa del choque ante River Plate.

River Plate vs. Boca Juniors disputarán este domingo la final de vuelta de la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu de España, 28 días después del choque de ida jugado en La Bombonera.