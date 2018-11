River Plate y Boca Juniors jugarán este domingo la esperada final de vuelta en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores 2018 , luego que la Conmebol confirmara la suspensión del partido de este sábado tras el ataque contra el autobús 'Xeneize' por parte de un grupo de hinchas 'Millonarios'. El duelo será transmitido vía FOX Sports a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora local).

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de River Plate y Boca Juniors.



River Plate vs. Boca Juniors: horarios y canales en el mundo

Argentina: 17:00 horas (FOX Sports)

Perú: 15:00 horas (FOX Sports)

Colombia: 15:00 horas (FOX Sports)

México: 14:00 horas (FOX Sports)

Uruguay: 17:00 horas (FOX Sports)

Venezuela: 16:00 horas (FOX Sports)

Paraguay: 17:00 horas (FOX Sports)

Bolivia: 16:00 horas (FOX Sports)

Ecuador: 15:00 horas (FOX Sports)

España: 21:00 horas (FOX Sports)

"Quiero felicitar a ambos presidentes porque hubo entre ellos un pacto de caballeros, porque en estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar y el otro no quiere jugar con un rival que no está en condiciones" , dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.



Hinchas violentos de River Plate apedrearon este sábado el bus que trasladaba al plantel de Boca Juniors para jugar la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, dejando a varios futbolistas heridos, por lo que la Conmebol demoró en dos horas el inicio del histórico partido y posterior suspensión.



Médicos de la Conmebol revisaron a algunos futbolistas de Boca que resultaron heridos por la rotura de los vidrios y por los gases que lanzó la policía para intentar contener los incidentes. Según la carta de los médicos a las autoridades de la organización, dos jugadores "refirieron lesiones en la córnea, la cual no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico".

Imágenes de televisión mostraron al bus que trasladaba a Boca pasar al lado de un numeroso grupo de simpatizantes de River a pocas cuadras del estadio. Allí, los violentos les lanzaron piedras, botellas y otros objetos.



Lamentable desenlace. Boca ha hecho de esta Copa una obsesión, pues persigue el séptimo título para igualar al también argentino Independiente como los máximos ganadores de la Libertadores, mientras que River, que ganó la última hace tres años, busca su cuarta corona.