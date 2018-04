Emelec no la pasa bien en la Libertadores ni en la Serie A de Ecuador. Último en su grupo en el torneo continental y a diez unidades del Barcelona SC en la liga de su país, el cuadro de Guayaquil atraviesa una mini crisis a esta altura del año, al punto que se le critica al entrenador y a jugadores del plantel. No obstante, a Jorge Guagua pareció no importarle tales reclamos.



Dos días antes del partido frente a River Plate en el Monumental de Núñez, el zaguero de la selección de Ecuador se pasó de copas en una discoteca de la ciudad ecuatoriano, al punto que la seguridad del local tuvo que ayudarlo para sacarlo prácticamente inconsciente.



“Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte, solo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente que no era el momento para salir por el mal presente que estamos pasando. Y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el club”, indicó Guagua a los medios de prensa, luego de ser enviado a la reserva del club.



“Me equivoqué y aceptaré las sanciones que pueden venir”, agregó el veterano defensor de 36 años, que cuenta con más de 30 partidos internacionales con la Selección de Ecuador. Del mismo modo, al llegar a Argentina, el entrenador Alfredo Arias presentó su renuncia, la cual no fue aceptada por el presidente del equipo.