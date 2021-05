Lo sufre el elenco millonario. Ante la denegación del permiso solicitado por la directiva del cuadro dirigido por Marcelo Gallardo para sumar arqueros en su lista, River Plate deberá afrontar el duelo de Copa Libertadores de este miércoles ante Independiente Santa Fe con 9 jugadores, y uno de ellos será el portero.

Como bien sabemos, el plantel de River Plate fue afectado severamente por el brote de coronavirus (COVID-19). De los 32 nombres que colocó Marcelo Gallardo en su lista de buena fe para la Copa Libertadores 2021, 20 de ellos se encuentran aislados. Debido a esto, y teniendo en cuenta las lesiones de Javier Pinola y Enzo Pérez, el ‘Muñeco’ deberá alinear a un equipo con solo 10 jugadores.

Marcelo Gallardo ya había colocado en la lista de buena fe a Armani, Bologna, Lux y Petroli como sus arqueros para la Copa Libertadores 2021. Sin embargo, todos ellos fueron aislados tras dar positivo por coronavirus en los testeos semanales del elenco millonario. Ahora, el club solicitó un permiso especial, basándose en el punto 3.7.5.12 del reglamento del torneo continental donde se habla de la “sustitución de arquero.

En base a esto, el ‘Muñeco’ habría solicitado la inclusión de Alan Díaz y Agustín Gómez, dos de sus porteros juveniles, a la lista de jugadores aptos para enfrentar a Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. Sin embargo, la Conmebol decidió negarle el permiso.

Asimismo, los aficionados de River Plate se encuentran confundidos, pues Marcelo Gallardo solo utilizó 32 de los 50 cupos disponibles en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

Por otro lado, Rodolfo D’Onofrio ya había afirmado días atrás que River Plate igual se iba a presentar en el duelo ante Independiente Santa Fe en caso la Conmebol le niegue el permiso para sumar porteros en su lista. “Hasta con 7 jugadores tenemos que ir a jugar. Y si no nos presentamos habrá sanciones. En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron. Si no nos dejan, jugará un jugador de campo. Ayer hicimos la nota para sustituir a dos arqueros de la lista para no hacer algo tan ridículo. ¿Imagínense poner a Casco de arquero?”, afirmó.

Marcelo Gallardo tendrá la difícil tarea de salir al campo con 9 jugadores, con uno de ellos como portero ante Independiente Santa Fe. Actualmente, el combinado de Núñez tiene 6 puntos en su grupo de Copa Libertadores, a dos del líder Fluminense.

