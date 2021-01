River Plate vs. Palmeiras definirán al primer finalista de la Copa Libertadores esta noche. El trascendental partido no contará con público en las tribunas, por lo que los hinchas del conjunto local no tuvieron mejor idea que realizar un banderazo antes del encuentro.

Las calles de Sao Paulo quedaron inundados por una marea verde, la misma que le dio color y ambiente al traslado del conjunto brasileño hacia el lugar en el que se jugará su boleto al partido que podría llevarlo a alzar su segunda Copa Libertadores, tras la conseguida en 1999.

River Plate y Palmeiras han confirmado a sus mejores elementos para este choque, por lo que se espera un partido de poder a poder y en el que solo uno podrá salir con la sonrisa de oreja a oreja tras el pitazo final del juez del compromiso.

La marea verde antes del River vs. Palmeiras (Fuente: Twitter)

River Plate vs. Palmeiras: la previa

River Plate buscará obrar el milagro para darle vuelta al 3-0 de la semifinal de ida y meterse a su tercera final consecutiva del torneo continental. Para el partido contra Palmeiras no podrá estar Jorge Carrascal, uno de los jugadores más talentosos del plantel, ya que en el partido de ida se fue expulsado.

Por su parte, el ‘Verdao’ repetirá el mismo once que logró la goleada en Buenos Aires. Aunque el único que no podrá estar es el centrocampista Patrick de Paula. También son duda en el combinado del técnico Abel Ferreira los jugadores Gabriel Verón y Rafael Veiga, que sintieron molestias musculares tras el encuentro del sábado por el Brasileirao ante el Sport.

Palmeiras garantizará su presencia en la final de la Copa Libertadores, prevista para el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro, con una victoria por cualquier marcador, un empate o hasta una derrota por dos goles de diferencia.

