River vs. Atlético Mineiro se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Arena MRV por la semifinal de ida en la Copa Libertadores 2024. El partido, importante para ambos conjuntos, está programado para jugarse este martes 22 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, 9:30 p.m. en Argentina y Brasil) y será transmitido en Sudamérica por la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso

Franco Armaní, portero de River Plate. (Video: River)