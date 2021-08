El partido ya era de por sí bastante especial para él, pues enfrentaba a su exequipo, del cual es un emblema. Y todo se le puso aún más especial cuando anotó el gol del ‘Galo’. No obstante, su protagonismo no quedó ahí, pues casi en la recta final del encuentro entre River vs Atlético Mineiro, Nacho Fernández se fue expulsado.

El capitán del equipo brasileño, aunque sin intención, fue a bloquear un remate de su excompañero Angeleri, pero terminó ‘planchando’ el disparo y colocando todos los toperoles en la canilla del ‘Millonario’. Tras revisión del VAR, el juez del partido decidió mostrarle la roja.

Había anotado el gol

Sobre los 58 minutos, un balón largo cayó al área de River fue bien aprovechado por Hulk, que de cabeza puso el esférico al corazón del área, y ahí apareció Naho. El ex del ‘Millo’ irrumpió con fuerte zurdazo a ras de campo, que venció la resistencia de Armani para el 1-0.

Nacho adelanta al Mineiro ante River por la Copa Libertadores. (Video: ESPN)

River vs Atlético Mineiro: la previa del partido

El duelo aparece como el cruce estelar de unos cuartos de final con fuerte presencia brasileña, ya que además del equipo de Belo Horizonte también llegaron a esta instancia el campeón vigente Palmeiras, Sao Paulo, Flamengo y Fluminense, todos dispuestos a que el gigante sudamericano cope la final única del 27 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

La revancha se disputará el miércoles 18 de agosto en Belo Horizonte y el ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales con el vencedor del duelo entre Sao Paulo y Palmeiras.

