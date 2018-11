River vs. Boca Juniors por la final de Copa Libertadores no se pudo disputar el último fin de semana por el violento ataque de los 'fanáticos xeneizes' en los alrededores del Monumental de Núñez. Hasta el momento no se señala a un responsable. Pero los protagonistas empiezan a protegerse.

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate , conversó este lunes con TN y explicó que el operativo de seguridad para la llegada del bus de Boca al estadio falló; sin embargo, que los jugadores también realizaron gestos provocativos.

"Me dijeron que los jugadores de Boca hicieron gestos desde el micro a la gente de River. Cuando volvimos de la cancha de Boca también nos rompieron los vidrios. Esto pasa en el fútbol. Hay que tomar precauciones y tener las cortinas cerradas", explicó Rodolfo.

"Me llamó la atención cuando vi todos los videos. No puede haber gente pegada al micro que estaba llegando. Tienen que estar al menos a 40 metros. Acá lo que ocurrió es que no hubo prevención para cuidar el ómnibus de Boca. Ha fallado la seguridad. River no puede hacer más. Los que vinieron el domingo se encontraron con una cosa distinta. Está claro que hubo un error de procedimiento el sábado"

Este martes, habrá una reunión en Asunción en la sede de la Confederación, con las autoridades del fútbol suramericano y los presidentes de River Plate y Boca Juniors, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici para definir la fecha definitiva del encuentro y el lugar en el que se jugará.



Domínguez aseguró en una entrevista televisiva este domingo que el partido "se va a jugar" y que se hará "en igualdad de condiciones", para "generar un buen espectáculo" deportivo que dé "confianza y que no haya ninguna excusa" por parte de ningún equipo, según informó la Conmebol en un comunicado.