Un equipo argentino le dirá adiós a la Copa Libertadores 2024 luego de la definición de esta llave. R iver Plate vs. Talleres EN VIVO se enfrentarán este miércoles 21 de agosto a partir de las 9:30 p.m. y con transmisión de Telefe, Fox Sports y ESPN. El equipo de Marcelo Gallardo ha sacado una ligera ventaja frente a los cordobeses, pues la semana pasada se impusieron por 1-0 con una anotación del chileno Paulo Díaz, que le ha un tanto de tranquilidad al ‘Millonario’ de afrontar el duelo de vuelta, en su propia casa, con la finalidad de cerrar la llave a su favor. Sigue aquí el partido minuto a minuto .

Recordemos que River Plate ha sumado durante la semana a Maximiliano Meza, procedente de Monterrey, como el último refuerzo que suma Marcelo Gallardo tras su regreso al conjunto argentino, una figura que puede ser importante para pelear las rondas finales de la Copa Libertadores 2024.

¿Cómo ver River vs Talleres EN VIVO?

Fecha: miércoles 21 de agosto 2024.

miércoles 21 de agosto 2024. Lugar: Estadio Monumental.

Estadio Monumental. Hora: 9:30 p.m. (hora de Argentina)

9:30 p.m. (hora de Argentina) Canal TV: Telefe, Fox Sports y ESPN.

Telefe, Fox Sports y ESPN. Streaming: MiTelefe y Disney+.

River venció 1-0 a Talleres con gol de Paulo Díaz por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿A qué hora juega River vs. Talleres EN VIVO por Copa Libertadores 2024?

Sigue la transmisión de River vs. Talleres EN VIVO por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 a partir de las 9:30 p.m. (hora de Argentina), encuentro que se desarrollará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, para definir a un clasificado más para los cuartos de final.

River vs. Talleres: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Estados Unidos: 8:30 p.m. (ET)

8:30 p.m. (ET) México: 6:30 p.m.

6:30 p.m. España: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Centroamérica: 6:30 p.m.

¿En qué canales ver River vs. Talleres EN VIVO por Copa Libertadores 2024?

La transmisión en TV del partido River vs. Talleres EN VIVO será a través de Telefe o Fox Sports en Argentina, mientras que en Latinoamérica va por ESPN . Estos son los canales oficiales que van a pasar el juego de los octavos de final de vuelta por la Copa Libertadores 2024, donde el Millonario tiene una ligera ventaja sobre los cordobeses.

¿Dónde ver River vs. Talleres ONLINE por Copa Libertadores 2024?

La plataforma online para ver River vs. Talleres ONLINE desde cualquier parte de Latinoamérica es Disney Plus. Es una aplicación de streaming, cuya plataforma transmite diversos tipos de contenidos como series, películas, documentales y eventos deportivos. En este caso, lo que nos interesa es cómo ver Disney Plus EN VIVO para seguir el partido de River vs. Talleres por Copa Libertadores 2024. Lo único que deberás hacer es abrir la aplicación de Disney+ en tu SmarTV o dispositivo móvil, inicia sesión con tu cuenta y listo, podrás elegir el evento que te hemos indicado.

River vs. Talleres: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro o Maximiliano Meza, Matías Kranevitter, Santiago Simón; Franco Mastantuono o Maximiliano Meza, Claudio Echeverri; y Miguel Borja.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro o Maximiliano Meza, Matías Kranevitter, Santiago Simón; Franco Mastantuono o Maximiliano Meza, Claudio Echeverri; y Miguel Borja. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Blas Riveros; Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla y Gustavo Albarracín; Alejandro Martínez o Rubén Botta, Federico Girotti y Bruno Barticciotto.