Antes de viajar a Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores 2020, Juan Román Riquelme tomó sus primeras dos decisiones como vicepresidente del club: la primera fue ‘bajarle’ el dedo a Daniele De Rossi, mientras que la segunda fue echar a todos los técnicos de menores de Boca Juniors, incluido el de Reserva y ex compañero de equipo, Rolando Schiavi.

Ante ello, y antes de realizarse el evento que define el futuro de Boca Juniors en la fase de grupos del torneo sudamericano, Rolando Schiavi publicó su descargo y mensaje de despedida.

El descargo de Schiavi:

"Por decisión de la nueva Comisión Directiva de no renovarme el contrato, dejo de ser el director técnico de la Reserva de Boca. No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes resolvieron, pero la respeto. Deseando lo mejor para Boca, siempre. Cuando asumí, me comprometí con un proyecto, con un desafío. Con el tiempo aparecieron propuestas de otros clubes pero los objetivos en mi casa, en Boca, estaban primero.

Me voy tranquilo, satisfecho, sabiendo que dejé mi huella, dejando cosas nuevas que impactaron positivamente no solo en el trabajo sino en la vida de cada uno de los jugadores a mi cargo. Con el cariño de siempre, intenté construir el modelo de trabajo que yo había soñado para mi querido Boca Juniors y para cada uno de los chicos que me dieron la enorme satisfacción de verlos crecer tanto en lo profesional como en lo personal, haciendo cada vez más grandes los colores del club que defienden.

Entiendo bien que pueden existir diferencias de criterios deportivos en cada gestión pero considero que los proyectos, para que sean exitosos deben respetarse de manera integral.

Quiero agradecer a los jugadores, porque siempre creyeron en el trabajo, por respetar la idea, por querer ser Boca en todo momento, a ellos les pido que sigan esforzándose y defendiendo la camiseta siempre. No tengo dudas de que así será. Me llevo como mayor logro sus mensajes afectuosos y de agradecimiento.

A mi cuerpo técnico, por contribuir estos cuatro años con esfuerzo y trabajo, por su compromiso.

A quienes confiaron en mí y me permitieron la sensación única de volver a casa.

A todos los trabajadores del club, del primero al último, por su constante apoyo, por su trabajo silencioso que hacen que esta institución crezca día a día, muchos de ellos me vieron como jugador y estos últimos años como técnico, todos son muy especiales para mí.

A ustedes por el respeto y el cariño, por hacerme sentir que Boca es mi casa, donde siempre fui feliz, nunca voy a dejar de agradecer todo lo que me dio.

Quizás sea un hasta luego y la vida y la pelota nos vuelva a cruzar.

Rolando Schiavi".

