The Strongest vs. Libertad se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este jueves 7 de abril por la jornada 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2022, a partir de las 9 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido, así como la transmisión del encuentro por la señal de STAR Plus y Facebook Watch.

El conjunto boliviano alcanzó esta fase luego de eliminar a Plaza Colonia y a Universidad Católica de Ecuador en las etapas preliminares. Con este último equipo, los ‘Tigres’ sufrieron mucho, pues en la ida empataron sin goles y en la vuelta ganaron con gol de Amaral a los 84 minutos.

Asimismo, The Strongest llega motivado a este encuentro tras vencer de visitante (3-1) a Guabirá en la reciente jornada del torneo local. Gonzalo Castillo, Luciano Ursino y Jaima Arrascaita voltearon el marcador a favor de los ‘Aurinegros’.

Con este resultado, se ubican en la segunda casilla del grupo A en el Torneo Apertura de Bolivia e igual en puntaje al puntero Nacional Potosí (14 unidades). Sin embargo, debido a la diferencia de goles, la ‘Banda roja’ se posiciona como líder.

The Strongest vs. Libertad: horarios del partido

Perú: 9 p. m.

Colombia: 9 p. m.

Ecuador: 9 p. m.

México: 9 p. m.

Argentina: 11 p. m.

Uruguay: 11 p. m.

Chile: 10 p. m.

Por su parte, Libertad ganó a (3-2) a Guaireña en el reciente encuentro por el torneo local. Un doblete de Julio Enciso y un autogol de Santacruz le dieron la victoria a los ‘Gumarelos’ y además, registran cinco triunfos de manera consecutiva.

Con ese resultado, el ‘Repollero’ sumó 22 unidades y se mantiene como líder en la Primera División de Paraguay. Asimismo, es el único equipo invicto y se convirtió en el club con más goles a favor (20).

Libertad posee grandes números en el campeonato de su país, sin embargo, enfrentará un partido muy complicado ante The Strongest en la altura de La Paz. De igual forma, el cuadro boliviano cuenta con grandes jugadores como Martín Prost y Henry Vaca.

Sin embargo, el cuadro paraguayo no se queda atrás ya que ha formado un plantel con futbolistas de jerarquía entre los figuran Óscar Cardozo, Lorenzo Melgarejo, Camilo Mayada, entre otros.

Canales de The Strongest vs. Libertad

Es importante mencionar que el partido entre The Strongest y Libertad por le certamen continental se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus y mediante Facebook Watch de la Copa Libertadores.

The Strongest vs. Libertad: posibles formaciones

The Strongest: Vizcarra, Wayar, Castillo, Benegas, Aponte, Ursino, Saucedo, Vaca, Triverio, Arrascaita y Prost.

Libertad: Silva, Piris, Viera, Bocanegra, Mayada, Enciso, Caballero, Riveros, Villalba, Melgarejo y Cardozo.





