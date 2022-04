Deportes Tolima vs. Atlético Mineiro (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Star Plus y ESPN / 7:00 p.m.) chocan este miércoles 6 de abril a partir de las 7 p. m. (hora peruana) por la primera jornada del grupo D de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se jugará en Estadio Manuel Murillo Toro de Colombia. Sigue el minuto a minuto del partido por Depor.com.

La ‘Vinotinto y oro’ venció por 2-0 a Deportivo Pereira en la reciente jornada por la Liga BetPlay gracias al doblete de Luis Fernando Miranda (13′ y 24′). Asimismo, el equipo se ubica en el segundo lugar del torneo con 29 unidades.

Tras el triunfo, el director técnico del ‘Pijao’, Hernán Torres, resaltó el trabajo de sus dirigidos. “Hasta la expulsión (Gustavo Ramírez a los 65′), tuvimos bien controlado el partido, pero después, el rival se duplicó en ataque y eso nos complicó. Eso sí, el grupo estuvo muy ordenado, la actitud la debo destacar, ya que manejaron de la mejor manera el resultado”, señaló en conferencia de prensa.

Tolima vs. Atlético Mineiro: horarios

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

México: 7:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

“Estaba un poquito desesperado ya que antes habíamos conseguido ese mismo resultado 2-0, nos terminaban empatando y quedábamos cerca de perder. Eso me tenía en la línea empujando y motivando, porque no quería que el equipo se me relajara como en otras ocasiones”, mencionó el estratega que cuenta en sus filas con el volante peruano Raziel García.

En otra línea, el volante Roberto Ureña también se refirió a la victoria ante Deportivo Pereira. “Salimos a realizar un muy buen primer tiempo, fuimos claros en los pases y gracias a eso se vinieron los goles”, mencionó.

Por otra parte, Atlético Mineiro llega motivado a este partido, pues ganó el Campeonato Mineiro tras vencer en la final a Cruzeiro con los goles de Hulk (en dos oportunidades) e Ignacio Martín Fernández.

De esa manera, Antonio Mohamed suma su segundo título al mando del ‘Galo’ ya que en febrero de este año derrotó a Flamengo para salir campeón de la Supercopa de Brasil. En tal, sentido, el ‘Turco’ apunta a la Copa Libertadores y, por eso, desea iniciar con el pie derecho su participación en el torneo continental.

La novedad en Atlético Mineiro en el partido ante Deportes Tolima es la inclusión del zaguero Diego Godín. Asimismo, Hulk y Keno se perfilan como los delanteros titulares.

Tolima vs. Atlético Mineiro: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Deportes Tolima y Atlético Mineiro por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2022 se transmitirá en exclusiva mediante ESPN 2 y Star Plus.

Tolima vs. Atlético Mineiro: posibles formaciones

Deportes Tolima: Domínguez, Marulanda, Moya, Caicedo, Angulo, Trujillo, Ureña, Meléndez, Orozco, Miranda y Ramírez.

Atlético Mineiro: Rafael, Guga, Rabello, Réver, Rubens, Allan, Jair, Zaracho, Fernández, Keno y Hulk.





