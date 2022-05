Sigue AQUÍ la transmisión en directo entre The Strongest vs. Atlético Paranaense EN VIVO y ONLINE por el partido de la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores este martes 3 de mayo del 2022 desde las 5:15 p.m. (horario peruano) en el estadio Hernando Siles de La Paz. Fox Sports 3 y Star Plus retransmiten el partido LIVE HD y STREAM para toda América Latina. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com.

En casa, con la altura de La Paz como alidada, los ‘Atigrados’ están obligados a sacar ventaja frente al vigente campeón de la Copa Sudamericana. Con miras a este compromiso, el entrenador Cristian Díaz reservó a varias de sus figuras en el juego ante Santa Cruz (1-1) por el campeonato boliviano.

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Atlético Paranaense por Copa Libertadores?

Perú – 5:15 p.m.

Ecuador – 5:15 p.m.

Colombia – 5:15 p.m.

México – 5:15 p.m.

Chile – 6:15 p.m.

Venezuela – 6:15 p.m.

Bolivia – 6:15 p.m.

Paraguay – 6:15 p.m.

Argentina – 7:15 p.m.

Uruguay – 7:15 p.m.

Brasil – 7:15 p.m.

España – 12:15 a.m. (4 de mayo)

En ese sentido, el DT de The Strongest debe alinear desde el principio al arquero Guillermo Viscarra, el centrocampista uruguayo Rodrigo Amaral y los delanteros argentinos Martín Prost y Enrique Triverio. Si el plan marcha a la perfección, el elenco boliviano, hoy con dos puntos, pasaría al cuadro brasileño en la tabla.

De su lado, Atlético Paranense ha sufrido dos derrotas consecutivas. La semana pasada, en Copa Libertadores, perdieron 1-0 ante Libertad en Paraguay, luego repitieron el resultado contra América en el Brasileirao. Para ese juego, el técnico Fábio Carille desea recuperar el rumbo y mantenerse en la zona de clasificación a octavos de final.

The Strongest vs. Atlético Paranaense: canal de transmisión

Para ver el partido entre The Strongest y Atlético Paranaense de la Copa Libertadores puedes seguirlo a través de la señal de Fox Sports en Sudamérica.

¿Dónde ver online el partido The Strongest vs. Atlético Paranaense por Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre The Strongest y Atlético Paranaense puedes hacerlo a través de la señal de Star Plus en Sudamérica.

The Strongest vs. Atlético Paranaense: posibles alineaciones del partido

The Strongest: Guillermo Viscarra - Luis Demiquel, Gonzalo Castillo, Fernando Saucedo, Luciano Ursino - Yvo Calleros, Gabriel Esparza, Henry Vaca Urquisa, Rodrigo Amaral - Enrique Triverio y Martin Prost.

Atlético Paranaense: Bento Matheus Krepski - Luis Manuel Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner Vinicius - Agustín Canobbio, Bryan García, David Terans, Christian Roberto Alves Cardoso, Vitor Hugo Naum dos Santos - Marcelo Cirino.

¿Dónde jugarán The Strongest vs. Atlético Paranaense por Copa Libertadores?





