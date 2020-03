Copa Libertadores







Primer aviso: Paolo Guerrero casi anota el 1-0 del U. Católica vs Internacional en Porto Alegre por Copa Libertadores [VIDEO] A los 24 minutos del primer tiempo, el ‘Depredador’ remató al arco de Dituro y por poco abre el marcador en el U. Católica vs Internacional en el Beira Rio por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2020.