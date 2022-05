Han pasado 50 años, 600 meses y más de 18 mil días pero quienes lo vivieron en Lima lo recuerdan como si hubiese sido ayer. Un día como hoy el estadio Nacional de Lima se vistió de gala, pues Universitario de Deportes jugó la primera final de la Copa Libertadores ante Independiente de Avellaneda.

El cuadro crema, a inicios de mayo de 1972, se enteró de una forma peculiar que sería el primer equipo del Pacífico en jugar la final de la Copa Libertadores. Con la radio en mano en el camerinos antes de enfrentar a Cristal esperaron el duelo entre Nacional y Peñarol de Uruguay. Y el resultado que le convenía se dio pues el “Bolso” ganó 3-0 pero necesitaba cinco tantos para clasificar.

Así los siguientes días fueron de mucha emoción en nuestro país. En los días previos “La Nueva Crónica Deportiva” presentó una foto en la que “Cachito” Ramírez era cargado en hombros por algunos de sus compañeros e incluso rivales. La imagen muestra hasta jugadores de Alianza Lima. “U reivindicó fútbol peruano”, fue el titular. Sí, eran otros tiempos.

"Cachito" Ramírez cargado en hombros por algunos de sus compañeros y también rivales. (La Nueva Crónica Deportiva)

Uno de los temas de los que más se hablaba por aquellos días era del regreso de los cinco jugadores cremas que dejaron el equipo tras avanzar a semifinales y viajaron por diversas partes del mundo para representar a la selección peruana.

“Universitario que tuvo que vencer dificultades en las series eliminatorias para arribar a esta jornada decisiva, utilizará a tres de los que formaron el seleccionado nacional en la reciente gira por Colombia, México, África y Europa: Héctor Chumpitaz, recio zaguero y capitán titular, y los delanteros Héctor Bailetti y Percy Vilchez”, informaba El Comercio en su edición del 17 de mayo.

Los futbolistas y el comando técnico, obviamente, estaban completamente motivados y deseosos de levantar la Copa Libertadores. “Los argentinos verán lo que es este Universitario y creo que no dejaremos pasar esta oportunidad para conquistar la copa”, sostuvo Rubén Techera en una declaración que salió publicada en el decano de la prensa peruana. Roberto Scarone por su parte advertía que Independiente “era un equipo con numerosas figuras”, Percy Rojas tenía plena confianza pero esperaba “que la suerte los acompañe en la búsqueda del gol”. Nadie quería perderse el encuentro.

“Con garra cremas”, fue el titular que uso aquel día el diario Correo. “Por primera vez en trece años de historia de la Copa un equipo peruano intentará destruir desde hoy, el imperio futbolístico de los campeones del Atlántico”, comentaba dentro de su nota. En el país existía también un respeto por lo que significaba Independiente de Avellaneda, cuadro que había sido dos veces campeón de la Copa Libertadores: en 1964 y 1965.

Héctor Chumpitaz era el protagonista de la portada de “La Nueva Crónica Deportiva”. El “Capitán de América” salía con lo brazos en alto y en su titular dicho diario colocaba: “¡Arriba Perú! Garra crema buscará hoy gran triunfo”.

“Pocho Rospigliosi”, uno de los periodistas más respetados del medio, hablaba en una columna de la gran expectativa que existía en el público peruano. “Si mañana hay un estadio de 150 mil personas en Lima-es una manera de decir, por cierto- pues se llena pese a que los dos canales (4 y 5) van a televisaran en directo”, señalaba.

Aquella noche del 17 de mayo Universitario de Deportes formó con Ballesteros en el arco; Soria, Cuellar, Chumpitaz y Luna en defensa; Techera, Carbonell y Castañeda en el mediocampo; Bailetti, Rojas y Ramírez en ataque. Al estadio Nacional de Lima asistieron 45473 personas, quienes dejaron una recaudación bruta de 2′463,630 soles.

El empate sin goles no dejó contento a los cremas y tampoco a los medios peruanos. Aunque no se perdió la ilusión. “Difícil pero no imposible que la copa sea crema”, fue el titular de “La Nueva Crónica Deportiva” del 18 de mayo. “No importa, ganaremos en Buenos Aires”, colocó Correo. “Universitario e Independiente quedaron empatados sin goles”, puso “El Comercio”.

En el duelo de vuelta, Independiente venció 2-1 con un doblete de Eduardo Maglioni y Percy Rojas puso el empate transitorio, pero esa ya es otra historia.

