Universitario de Deportes y Deportes Tolima disputarán el primer juego del Grupo B de la Copa Libertadores en un interesante partido de pronóstico reservado en el que los cremas tienen la gran chance de hacer historia, de conseguir un triunfo esta noche en Ibagué.

Y es que los cremas, uno de los clubes peruanos con mayor número de partidos internacionales, han sabido ganar en diferentes países, pero aún no lo ha conseguido en tierras colombianas, por lo que saldrán al terreno de juego con una motivación extra.

Eso no es todo, pues de obtener una victoria completaría al menos un triunfo en cada territorio de los países miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), logro que no tiene ningún otro club peruano hasta el momento.

Los cremas, hasta el momento, han ganado en Uruguay (3), Argentina (3), Venezuela (3) Bolivia (3) Ecuador (2), Brasil (1), Chile (1), Paraguay (1), con la deuda pendiente en Colombia.

La ‘U’ llega a este encuentro, luego de vencer por la mínima diferencia a su clásico rival, Alianza Lima, por el Torneo Apertura de la Liga 1. En tanto, empató 2-2 el último fin de semana ante Independiente Santa Fe por la Liga de Colombia.

Este fue el 11 de la 'U' que jugó en el clasíco y sería el que iniciaría acciones ante Tolima. (Foto: Universitario)

El partido entre Universitario y Deportes Tolima se jugará este martes 7 de abril en Ibagué desde las 9:00 p.m. (hora peruana), con arbitraje del juez brasileño Wilton Sampaio.

Por el mismo grupo, Coquimbo Unido recibirá a Nacional de Montevideo este miércoles 8 de abril. Luego, por la segunda jornada del torneo, el club chileno visitará a los cremas el martes 14 en el estadio Monumental.

Universitario buscará, en esta edición de la Copa Libertadores, superar lo hecho en 2025, cuando alcanzó los octavos de final y quedó eliminado ante Palmeiras de Brasil, que fue finalista y perdió la definición ante Flamengo.

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