Olimpia vs. Flamengo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, este miércoles 11 de agosto desde las 5:15 p.m. (horario peruano) en el estadio Manuel Ferreira. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión a través de la señal de ESPN y ESPN Play.

El ‘Decano’ continúa con el sueño de levantar el cuarto trofeo del certamen continental en su historia. Sin embargo, el cuadro paraguayo tendrá una complicada tarea contra el ‘Mengao’, que se coronó apenas dos años atrás y ahora tiene rótulo de candidato para repetir el resultado.

Luego de eliminar sorpresivamente al Internacional (también de Brasil) en la tanda de los penales en la etapa anterior, el conjunto entrenado por Sergio Orteman entró en una racha negativa en el torneo local: una victoria y dos derrotas seguidas.

Encima, el DT de Olimpia tiene algunas dudas para armar el once. En la zaga, Saúl Salcedo irá de titular, pero no está al ciento por ciento. El técnico tiene a Jordan Santacruz como alternativa, pero no es un jugador que le haya dejado buenas sensaciones.

¿Cómo ver Olimpia vs. Flamengo por Copa Libertadores?

Fox Sports 2 es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Libertadores que presentará a Olimpia con la posibilidad de retroceder a Richard Ortiz. Con ello, Edgardo Orzusa irá al medio sector para acompañar a Braian Ojeda.

Mientras que, en la ofensiva, Orteman tiene dudas en torno a Isidro Pitta, quien salió lesionado contra Guaraní hace unos días en el torneo paraguayo. Entonces, Roque Santa Cruz y Jorge Recalde se perfilan como los delanteros.

Por su lado, Flamengo no tuvo problemas para dejar en el camino a Defensa y Justicia en los octavos de final (ganó por un global de 5-1). Ahora, el conjunto entrenado por Renato Gaúcho quiere dar el primer golpe fuera de casa.

El ‘Fla’ viajó a la capital paraguaya sin el defensor Rodrigo Caio, quien está en proceso de recuperación. Tampoco estará Pedro por un esguince en el tobillo. Ni Bruno Viana ni Rene por el coronavirus. Finalmente, Piris da Motta tiene un problema en el tendón de Aquiles.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Flamengo por Copa Libertadores?

Perú – 5:15 p.m.

Colombia – 5:15 p.m.

Ecuador – 5:15 p.m.

México – 5:15 p.m.

Chile – 6:15 p.m.

Paraguay – 6:15 p.m.

Venezuela – 6:15 p.m.

Bolivia – 6:15 p.m.

Argentina – 7:15 p.m.

Uruguay – 7:15 p.m.

Brasil – 7:15 p.m.

España – 12:15 a.m. (12 de agosto)

Olimpia vs. Flamengo: alineaciones

Olimpia: Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres; Ramón Sosa, Braian Ojeda, Edgardo Orzusa y Derlis González; Roque Santa Cruz y Jorge Recalde.

Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira y Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro y Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

¿Dónde juegan Olimpia vs. Flamengo por Copa Libertadores?





