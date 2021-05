The Strongest vs. Santos se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 5 del Grupo C de la Copa Libertadores, este martes 18 de mayo desde las 5:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de FOX Sports y FOX Play. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor.

Obligado a ganar para soñar con avanzar a octavos de final, The Strongest recibirá en la altura de La Paz al brasileño Santos, que goleó (5-0) a los bolivianos hace un par de semanas. Sigue las estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hernando Siles.

The Strongest vs. Santos: horarios del partido

México - 5:15 p.m.

Perú - 5:15 p.m.

Ecuador - 5:15 p.m.

Colombia - 5:15 p.m.

Bolivia - 6:15 p.m.

Venezuela - 6:15 p.m.

Paraguay - 6:15 p.m.

Chile - 6:15 p.m.

Argentina - 7:15 p.m.

Uruguay - 7:15 p.m.

Brasil - 7:15 p.m.

España - 0:15 a.m. (miércoles 19 de mayo)

Los dirigidos por el entrenador paraguayo Gustavo Florentín están conscientes de que es determinante la victoria ante los brasileños y luego arrancar un buen resultado en su visita al Boca Juniors para aspirar quedarse con la tercera plaza y pasar a Copa Sudamericana.

“Tenemos que hacer valer la localía, ya que tenemos las armas para sacar (el partido) adelante”, manifestó el ariete panameño Rolando Blackburn que contra el Barcelona ecuatoriano aportó con una asistencia en el segundo gol del partido que finalizó 2-0.

The Strongest mantendrá la estructura básica de su juego con experimentado Daniel Vaca en el arco, el brasileño Willie Barbosa en el medio y el colombiano Jair Reinoso en el frente de ataque.

No obstante, esperará contar desde el inicio con el defensa español David Mateos que salió lesionado en el partido ante los ecuatorianos y que tuvo que hacer en los últimos días un trabajo diferenciado para poder llegar recuperado al duelo internacional.

The Strongest es uno de los líderes del torneo local con 16 puntos tras la disputa de siete jornadas, pero que ha sido suspendido la pasada semana indefinidamente por problemas entre dirigentes.

Por contra, el Santos, con 6 puntos, también tiene la necesidad de arrancar al menos un empate en su incursión a Bolivia en un grupo C en el que el Barcelona es líder con 9, el Boca Juniors argentino también con 6 y en el fondo con 3 el The Strongest.

El entrenador del Santos, Fernando Diniz, puso condimento hace unos días a este duelo con una declaración ante medios brasileños en la que cuestionó la altitud de La Paz al considerarla “una ventaja competitiva” que no debiera existir, además de que a su juicio es “es algo inhumano” jugar en esas condiciones.

The Strongest vs. Santos: probables alineaciones

The Strongest: Daniel Vaca, Saúl Torres, David Mateos, Fernando Martelli, Gonzalo Castillo, José Sagredo, Diego Wayar, Richet Gomez, Willie Barbosa, Ramiro Vaca y Jair Reinoso. DT: Gustavo Florentin.

Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan, Vinicius Balieiro, Alison, Jean Mota, Gabriel Pirani, Kaio Jorge y Lucas Braga. DT: Fernando Diniz.

