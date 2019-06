Copa de Oro EN VIVO: marcadores, sedes, canales y todos los partidos del torneo EN DIRECTO ONLINE

La Copa Oro 2019 entró en cuenta regresiva. El torneo de selecciones más importante de la Concacaf inicia este sábado 15 de junio en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, con dos emocionantes duelos y una inauguración espectacular por la ocasión. Canadá y Martinica (18:30 horas) arrancan el torneo, mientras que el cotejo estelar será entre México y Cuba desde las 21:00 horas. En el país azteca, los partidos del certamen en vivo y en directo se podrán seguir a través de la señal de los canales de TV: TDN, Canal de las Estrellas, Azteca Uno, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, Sky HD. Además de Teletica Canal 7 en Costa Rica, Univision Deportes en Estados Unidos y TSN2 en Canadá.

La edición 15 de la Copa Oro será la primera que se juegue con tres sedes distintas. En el pasado se jugaron en sedes fijas o sedes compartidas, como Estados Unidos y México (1993 y 2003) y, Canadá y Estados Unidos (2015). Desde 1991, con el nuevo formato, México es la selección más ganadora del certamen con 7 títulos. Le siguen Estados Unidos con 6 y Canadá con apenas 1 trofeo. Sumando la antigua versión del torneo (Copa Concacaf), también han ganado el título Costa Rica, Guatemala, Haití y Honduras en un total de 24 campeonatos.

Las sedes para la Copa de Oro son el Estadio Nacional de San José (Costa Rica), el Independence Park de Kingston (Jamaica); además de Red Bull Arena (Nueva Jersey), Nissan Stadium (Tennessee), Allianz Field (Minnesota), BBVA Compass Stadium (Texas), Bank of America Stadium (Carolina del Norte), Sports Authority Field (Colorado), Estadio FirstEnergy (Ohio), Lincoln Financial Field (Pensilvania), Estadio Toyota (Texas), Soldier Field (Illinois), Children's Mercy Park (Kansas), NRG Stadium (Texas), Estadio Rose Bowl (California), Banc of California Stadium (California), y State Farm Stadium (Arizona).

Serán 16 las selecciones que participen de la Copa Oro 2019. Con las novedades de Bermudas y Guyana, también jugarán Canadá, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago. El sistema de clasificación permitirá que avancen a la siguiente fase los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos conformados por los participantes.



Fixture completo de los partidos de la Copa Oro 2019

15/06/19

Canadá 18 : 30 Martinica

México 21 : 00 Cuba



16/06/19

Haití 17 : 00 Bermuda

Costa Rica 19 : 30 Nicaragua



17/06/19

Curaçao 18 : 00 El Salvador

Jamaica 20 : 30 Honduras



18/06/19

Panamá 18 : 30 Trinidad y Tobago

Estados Unidos 21 : 00 Guyana



19/06/19

Cuba 19 : 00 Martinica

México 21 : 30 Canadá



20/06/19

Nicaragua 18 : 00 Haití

Costa Rica 20 : 30 Bermuda



21/06/19

El Salvador 18 : 00 Jamaica

Honduras 20 : 30 Curaçao



22/06/19

Guyana 16 : 30 Panamá

Estados Unidos 19 : 00 Trinidad y Tobago



23/06/19

Canadá 17 : 00 Cuba

Martinica 19 : 30 México



24/06/19

Bermuda 17 : 30 Nicaragua

Haití 20 : 00 Costa Rica



25/06/19

Jamaica 19 : 00 Curaçao

Honduras 21 : 30 El Salvador



26/06/19

Trinidad y Tobago 17 : 30 Guyana

Panamá 20 : 00 Estados Unidos



Tabla de posiciones de la Copa Oro 2019

GRUPO A

Equipo PJ Pt.

1 Canadá 0 0

2 Cuba 0 0

3 Martinica 0 0

4 México 0 0

GRUPO B

Equipo PJ Pt.



1 Bermuda 0 0

2 Costa Rica 0 0

3 Haití 0 0

4 Nicaragua 0 0

GRUPO C

Equipo PJ Pt.

1 Curaçao 0 0

2 El Salvador 0 0

3 Honduras 0 0

4 Jamaica 0 0

GRUPO D

Equipo PJ Pt.

1 Guyana 0 0

2 Panamá 0 0

3 Trinidad y Tobago0 0 0

4 Estados Unidos 0 0

Lista de canales para ver la Copa Oro 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa Oro 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de una semana para el inicio del certamen internacional organizado por la Concacaf , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa Oro tendrá su edición 15 y se llevará a cabo en Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediante TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los primeros 24 partidos de la Copa Oro 2019.

Argentina Canal de las Estrellas

Austria DAZN

Bosnia-Herzegovina SportKlub 1 Serbia

Canadá TSN GO, TSN2, TSN.ca

Costa Rica Teletica Canal 7, TDN, Sky HD, Teletica En Vivo

Croacia Sportklub 1 Croatia

República Dominicana Sky HD

El Salvador TDN, Sky HD

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD, TDN

Honduras TDN, Sky HD

Irlanda FreeSports TV UK

Antigua República Yugoslava de Macedonia SportKlub 1 Serbia

México TDN, Blue To Go Video Everywhere, Canal de las Estrellas, Azteca Uno, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, Sky HD

Montenegro SportKlub 1 Serbia

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nicaragua TDN, Sky HD

Panamá Sky HD, TVMax 9, TDN

Portugal Sport TV1

Serbia SportKlub 1 Serbia

Eslovenia SportKlub 1 Slovenia

Suiza DAZN

Reino Unido FreeSports TV UK

Estados Unidos Univision, Univision Deportes, Univision NOW, Fox Sports 2, Univision Deportes En Vivo