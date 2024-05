Desde el Estadio Armando Maestre Pavajeau, Alianza FC vs. Cruzeiro chocarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 7 de mayo por la jornada 4 de la fase de grupo de Copa Sudamericana. El encuentro se llevará a cabo este martes desde las 6:30 (hora México, 7:30 en Perú) y será transmitido vía ESPN y Star Plus en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor

Alianza FC vs. Cruzeiro se enfrentan por Copa Sudamericana

Alianza FC vs. Cruzeiro: posibles alineaciones

P. Grazziani; E. Navarro, J. Figueroa, P. Franco, L. Saldaña; J. Castillo, E. Meza, R. Manjarrés; E. Batalla, M. Gil, M. Rangel. Cruzeiro: Anderson; William, J. Ivaldo, J. M, Marlon; J. Cifuentes, L. Romero, L. Silva, R. Silva, M. Pereira, A. Gomes.